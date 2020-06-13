范少勳、朱軒洋獲「新星獎」　芝加哥快遞獎座到台灣

電影《下半場》入選第十季「芝加哥亞洲躍動影展」（Asian Pop-Up Cinema），原定於3月10日開幕，因

疫情取消實體影展，但主辦方仍肯定該片兩位男主角范少勳及朱軒洋的優異表演，特地頒發「新星獎」（Bright Star Awards）給兩人。

影展主辦方上週特地將原先要在影展頒發的「新星獎」獎座，快遞到台灣給范少勳及朱軒洋，范少勳表示：「謝謝主辦單位給的肯定與鼓勵，很開心你們喜歡《下半場》這部電影，謝謝監製寶旭姐，謝謝導演張榮吉，也謝謝《下半場》所有演員，及幕後所有辛苦付出的工作團隊們，能與你們工作是我的榮幸，希望有更多人能看到《下半場》這部電影，我也會繼續努力的。」

▲范少勳獲得芝加哥亞洲躍動影展新星獎。（圖／逆光電影）

朱軒洋拿到獎座的第一時間即開心表示：「很感謝主辦單位頒給我這個獎，這是我人生中第一個演員獎盃，以後我會買一個大書櫃，擺滿很多獎盃，今天我會抱著它睡覺。很感謝大家喜歡《下半場》這部電影，也謝謝導演張榮吉。」他還帶著獎座去吃漢堡慶祝，展現俏皮的一面。《下半場》也在

本屆「台北電影獎」成為入圍大贏家