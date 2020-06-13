賴品妤揮別舊愛吳崢　自爆擇偶條件「與外表無關」

▲主持人陳雅琳秀出賴品妤角色扮演舊照。（圖／壹電視提供）

▲吳崢曾和賴品妤是 「太陽花情侶檔」 。（圖／翻攝吳崢臉書）

立委賴品妤日前接受壹電視《我是救星》主持人陳雅琳專訪，首度公開透露，自己從小就是爸媽管不動的叛逆小孩，爸媽叫她往東，她偏要往西，自幼就是獨立自主的鑰匙兒，高中就已經搬出去住，長大後，不管是大玩COSPLAY、還是拍各種泳裝辣照，甚至是走上街頭搞學運，爸媽全拿她沒轍，最後民進黨要來找她選立委，她當過立委的爸爸賴勁麟卻說，不敢幫女兒做決定，「你們得自己去問賴品妤！」至於大家都很好奇的感情部分，賴品妤也在節目中，大談過去跟吳崢的那段戀情。她坦承，雖然2人之間的感情已經告一段落，但依然是很好的戰友，立委選舉當天開票時，吳崢還親自到她的競選總部為她加油，一路默默在旁支持，直到賴品妤確定當選，吳崢才開玩笑地說：「現在是林昶佐比較危險，我要轉去他的競選總部加油！」2人情誼不受分手影響。感情世界依然讓人好奇，賴品妤透露目前是單身狀態，暫時沒有交往對象。她的擇偶條件與外表無關，而是必須在國族與台灣主體性的價值觀上，能夠跟她完全契合，「不然2人每天相罵就飽了！」但現階段扮演好立委角色最重要，談戀愛反而是其次。而在選戰過程當中，賴品妤過去各種前衛的cosplay照片，或是清涼的泳裝辣照，一一被掀出，婀娜多姿的超辣身材，立即引發網友暴動，而賴品妤不但沒避談，還大方跟大家分享。她坦言，當時有跟團隊討論過，是不是要刪除這些照片，但最終覺得這些都是自己的真實面貌，沒有什麼需要遮掩的，她要忠於自己，打一場不一樣的選戰。