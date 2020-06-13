目睹男子「打手槍」　張語噥遇變態反應奇了

「全方位小天后」張語噥（

節奏Rhythm

》，卻透露了一段驚險經過。

張語噥為第三波主打歌《

節奏Rhythm

》MV，在去年底遠赴美國洛杉磯取景，過程相當驚險，當時圍觀人群中，竟有男子在光天化日之下「打手槍」，雖然她專心拍攝並沒有看到，但老闆和導演都不可思議地看到這一幕，馬上轉換場景另覓它處拍攝。

▲張語噥對變態一律無視。（圖／上城娛樂）

回想過程她相當淡定，並無太過驚嚇，

「下體照」

，她仍然選擇無視，就怕又被騷擾。

▲陳零九（右）帶大剪刀現身。（圖／上城娛樂）

此外，「

No More

》MV中，她持利剪走向雙手被綁在床上的男主角，陳零九笑說：「只要是男人看到剪刀，都會覺得怪怪的。」張語噥則解釋MV中的剪刀，是喻意「剪掉爛桃花」，要陳零九別亂想，陳零九則撒嬌說：「當然，我就是帶剪刀來助妳一臂之力，預防妳被渣男欺負！」