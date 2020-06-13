目睹男子「打手槍」　張語噥遇變態反應奇了

「全方位小天后」張語噥（Sammy）今（13）日穿著一身桃紅色低胸洋裝，現身台北粉絲見面會，謀殺媒體底片，並介紹自己的新專輯《SAMMY 1.0》給大家認識，當提及第三波主打歌《節奏Rhythm》，卻透露了一段驚險經過。
張語噥為第三波主打歌《節奏Rhythm》MV，在去年底遠赴美國洛杉磯取景，過程相當驚險，當時圍觀人群中，竟有男子在光天化日之下「打手槍」，雖然她專心拍攝並沒有看到，但老闆和導演都不可思議地看到這一幕，馬上轉換場景另覓它處拍攝。
回想過程她相當淡定，並無太過驚嚇，當被問及是否有類似經驗？張語噥表示在台灣也曾經遇過變態，原來之前她與媽媽在河堤騎腳踏車時，眼神往上一瞄，竟發現有個男子在進行「手部運動」，她說：「我當下不敢跟我媽說，怕她嚇一跳。」但回家後還是跟媽媽提起這件事，兩人回想起來都心有餘悸。此外，她也遇過粉絲傳不雅的「下體照」，她仍然選擇無視，就怕又被騷擾。
此外，「被狼人殺耽誤的歌手」好友陳零九，更出乎意料帶來一把大剪刀現身，呼應張語噥《No More》MV中，她持利剪走向雙手被綁在床上的男主角，陳零九笑說：「只要是男人看到剪刀，都會覺得怪怪的。」張語噥則解釋MV中的剪刀，是喻意「剪掉爛桃花」，要陳零九別亂想，陳零九則撒嬌說：「當然，我就是帶剪刀來助妳一臂之力，預防妳被渣男欺負！」
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