「本土劇小林志玲」放風美胸　性感照曝光

王晴自學生時代就獲得不少廣告拍攝的機會，而在進入演藝圈後，在本土劇中，打開知名度，在《世間情》、《甘味人生》等都能見到她的身影，也因為她亮麗的外型，讓她擁有「本土劇小林志玲」的封號。其實王晴對於音樂一直抱有夢想，想成為歌手，經過六年的努力及累積，終於能達成長久以來的目標，推出個人首張微寫真EP《小小》。
在錄製寫真EP同名主打歌前，王晴不小心感冒生病，沒想到製作人認為開嗓後聲音表現到位，非常滿意配唱表現。而王晴微寫真內容也超有誠意，66頁的精裝寫真，將王晴的各個面向完整呈現，其中有她身穿白色上衣，露出白皙酥胸、香肩，模樣清新性感。
此外，《小小》微寫真EP原本計畫2019年聖誕節發行，但因為考量年底發片量大，故將計畫延後至2020閏年的2月29日發行，選擇每四年才有的閏日，也恰巧呼應王晴的發片是相當難能可貴的。然而，計畫趕不上變化，新冠肺炎疫情的延燒，王晴的發片之路，亦不得不又再度延宕，直到近來才決定推出EP。
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