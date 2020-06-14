影／林嘉欣「美貌大崩壞」　變胖又變老

恐怖闇黑電影《死因無可疑》由黃秋生與林嘉欣聯手，演出比鬼片更可怕的作品，故事聚焦於保險詐領案件。林嘉欣更戴上特殊隱型眼鏡，扮演瞎了一隻眼的中年婦女，還特別為角色增重5公斤。

《死因無可疑》改編自日本知名恐怖小說

《黑暗之家》，導演袁劍偉解釋為什麼會換成這個片名，「我發現看報紙的時候，不時看到『死因無可疑』這字眼，對於我來說，死，一定有個原因，因病厭世、人生壓力、夫妻爭吵，怎麼也該有一個理由，所以覺得這片名非常適合這故事。」

▲▼林嘉欣（上圖左、下圖）為電影變胖、白髮多多。（圖／華映）

這也是金馬影后林嘉欣，再次與導演老公袁劍偉合作的作品，她在片中犧牲色相極盡扮醜，演出瞎了一隻眼又瘸腿的中年大嬸，在袁劍偉的設定中，這位婦女應該不修邊幅，身體微胖，要讓林嘉欣的美貌大崩壞，她曾經想到要裝個假肚皮，可惜效果不佳，讓她決定豁出去，直接吃胖自己，「導演告訴我，要請我犧牲一下，其實增胖真的很容易啊！我只要天天很晚吃宵夜，一個月就胖足了5公斤。」

除了增重，林嘉欣更三個月不染頭髮，不擦護手霜，讓自己的白髮變得明顯，手也變得粗糙，她說：「雖然可以用特殊的化妝筆弄白頭髮，但在高清的鏡頭下，會顯得很假，所以，還是用真的髮色最好。」在拍攝當時，演對手戲的陳家樂都很驚訝的問她：「為什麼你的白髮那麼真實？」林嘉欣笑回：「因為真的是我的白頭髮啊！」