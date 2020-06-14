「 校園鑫馬獎」 星光熠熠 　大咖頒獎名單外洩

台灣大規模的微電影競賽「校園鑫馬獎」，第一屆頒獎典禮即將在6月20日舉行，日前頒獎名單也外洩，據了解，包括大導演朱延平、程偉豪、林孝謙 、葉天倫、 李烈、陳庭妮、劉畊宏、唐從聖....等這些重量級電影人，都將齊聚一堂，也讓2020第一屆 校園鑫馬獎更受到矚目。





主辦單位表示會舉辦這個活動，主軸是「北緯23度 看見台灣的溫度」，在功利主義下，媒體為收視率，總是報導誇大及腥羶色的訊息，讓整個社會充滿著不安定的負面能量，學子們也漸漸的失去正確的價值判斷，因此想要從校園開始建立正確的觀念，鼓勵全台160所大專院校的莘莘學子們，發掘社會各角落「善、孝、愛-激勵的人生故事」，自編、自導、自演，拍攝微電影短片。



▲「校園鑫馬獎」星光熠熠。（圖／鑫馬獎執行委員會） 「校園鑫馬獎」也祭出高額獎金，最佳影片金獎30萬元、銀獎20萬元、銅獎10萬元、十強（第4~10名)各3萬元 ，期待這些電影種子人才，為台灣的影視圈注入一股新活力。



▲「校園鑫馬獎」祭出高額獎金。（圖／鑫馬獎執行委員會） 除了重量級電影人之外，億萬MV點擊保證的大馬鬼才黃明，亦將在空中頒獎，他感性表示：「在台灣讀大學時開始拍拍東西，尤其是台灣文化多元，社會風氣相對開放，是培育電影人才的福地，這次參加那麼有意義的活動，覺得很開心，也期待這些後輩的作品，可以讓我驚豔。」



