《如懿傳》皇后「淪落風塵」　被迫下嫁給傭人兒子

由韓棟與董潔領銜主演的民國愛情劇《南京愛情》，劇情講述了出身秦淮河畔的平凡女孩林語慧（董潔 飾），與出身低微的高金榜（韓棟 飾）在不斷地相處與理解中，感情迅速升溫，但戀情卻遭到各方的反對，上演一段虐心的戰爭愛情故事，其中錯綜複雜的恩恩怨怨，剪不斷理還亂的愛恨情仇，十分牽動人心。

▲董潔（左）與韓棟感情迅速升溫。（圖 / 東風衛視提供）

韓棟在《步步驚心》中扮演的九阿哥，董潔在《如懿傳》飾演富察皇后，演技實力派的兩人都成功塑造出令人難忘的經典角色。《南京愛情》劇裡讓人看到了不一樣的董潔，她的演出賺足了大家的眼淚，為了貼近角色，董潔開拍前也特地請老師教導，苦練琴藝歌技，董潔的表演自然優雅，情真意切，把身處逆境，卻依然保持初心；

淪落風塵卻

出淤泥而不染的落魄小姐形象，演繹的活靈活現。在第二集中，董潔從大小姐變成以賣唱為生，還被迫下嫁給傭人吳媽的兒子，當聽到父親好友認出她，叫她的名字時，眼眶含淚，雙膝跪地的喊了一聲「救我」，讓人看得直揪心。

▲董潔將出淤泥而不染的落魄小姐形象，演繹的活靈活現。（圖 / 東風衛視提供）

韓棟在《南京愛情》中對高金榜的演繹從積極向上的善良文青大學生，慢慢的黑化成冷血無情的鐵血軍官，顛覆性的演出讓人又愛又恨，成功把角色的轉折與細節演的入木三分，將不同時期的高金榜演出不一樣的風采，韓棟曾經公開表示這是一個十分過癮的角色。