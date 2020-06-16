J.Sheon個唱二度延期　端驚喜向粉絲賠罪

2020年「Voice Up Concert讚聲演唱會」，原定將於4月初在台北Legacy展開，不料碰到新冠肺炎疫情影響，原定的所有場次也因疫情影響取消及延期。此系列演唱會將於8月26日由張立昂、蔡佩軒開始打頭陣，而J.Sheon的部分，原定5月24日場次延期至7月11日，經過主辦單位協商後決定再度延期至8月29日。
對於二度延期，J.Sheon也在臉書上幽默宣布，「小弟我的演唱會又再度延期，在這邊送上兩個膝蓋給各位」，讓歌迷紛紛為他加油打氣。而在疫情解封後，J.Sheon的演唱會場地由原本的Legacy Taipei，移到了Legacy Max，等同演唱會場地變大，6月10號也宣布演唱會門票加賣確認，開賣日期6月16日中午12:00寬宏售票系統開賣。
對於加賣的好消息，外界對於J.Sheon演唱會準備的進度非常好奇，J.Sheon表示，演唱會目前還在準備曲目、主題，加上換到更大的場地，所以需要的視覺內容跟布置也會不同，「雖然還沒開始練團，但演唱會像是密室逃脫，比較重視氛圍跟情境，所以我們對於情境這塊目前也都還在規畫。」
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