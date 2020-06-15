東方最美王后的魔力　為了她「國王廢除一夫多妻制」

不丹，是一個位於喜馬拉雅山脈南麓陡坡上的小國，被譽為是「全球最快樂的國度」，而現任國王與王后之間的愛情故事，更是被人民們津津樂道。王后吉增佩瑪年僅30歲，和國王凱薩爾旺楚克結婚8年，育有兩子，她的容貌被外媒稱作是「融化喜馬拉雅山的美人」、「東方最美王后」。



▲不丹國王與王妃的愛情故事浪漫又夢幻。（圖／吉增佩瑪IG）

國王凱薩爾對她非常寵愛，為此拒絕了不丹承襲百年的一夫多妻制，不納其他嬪妃，一生只願堅守吉增佩瑪，「我不曉得對我的人民來說，佩瑪是一個怎樣的女孩，但她對我而言，就是我的唯一」。





幾年前，英國威廉王子和凱特王妃造訪不丹，吉增佩瑪和凱特王妃站在一起，兩大美人還被媒體戲稱是「來自東方與西方的雙胞胎王妃」。





不意外媒體會說出這樣的玩笑話，因為吉增佩瑪與凱特王妃確實有多項共同之處，她們均為民女出身、擁有高學歷和高顏值，更重要地，是她們很早就認識國王。





只不過，凱特王妃是大學才認識威廉王子，吉增佩瑪不是，她打從7歲就愛上了凱薩爾國王。



▲不丹國王與王妃的愛情故事浪漫又夢幻。（圖／吉增佩瑪IG）

當年，一個17歲、一個7歲，吉增佩瑪與凱薩爾在一次野餐上巧遇，她走到凱薩爾跟前，希望他帶她一起走。凱薩爾問道：「妳不是應該要跟朋友們去玩？怎麼會要我帶妳走呢？」佩瑪回答：「因為我喜歡你呀！」





凱薩爾立刻單膝跪下，他誠懇地對佩瑪說：「妳很特別，我也很喜歡妳，等到妳長大，如果妳沒有男朋友，我也沒有女朋友。若命中註定我們再相遇，那個時候如果妳還喜歡我，就做我的妻子吧，我在未來等妳。」





當時凱薩爾的身份與年齡，王室的確已經幫其物色合適的王妃對象，但他對婚姻的看法很慎重，寧願晚婚，也不想要娶一個錯的人。早年凱薩爾接受外媒訪問時說過，儘管野餐時是佩瑪主動出擊，但他早已經注意到女方，對她一見鐘情了，「打從見到佩瑪第一眼，我就篤定她就是我想要的太太。」





佩瑪說，她那時候並不曉得凱薩爾是不丹王子，純粹只是覺得和對方互相吸引，直到回家後跟父母分享，才發現對方竟然是王室身份。從那天起，佩瑪便努力經營自己，矢志成為一個優秀的女人，她不希望凱薩爾僅是愛上她的外貌。



▲不丹國王與王妃的愛情故事浪漫又夢幻。（圖／吉增佩瑪IG） 她考上全印度最好的學校，都保持班上前三名，她的英語、歷史、地理、經濟和美術成績特別優異，還是個籃球好手，曾擔任籃球校隊隊長。18歲時，佩瑪遠赴英國就讀倫敦攝政學院，主修國際關係跟藝術史，德智體群美，無一不包。





凱薩爾國王也不遑多讓，他擁有美國波士頓大學和英國牛津大學兩所名校的學位，他26歲登基為王後，致力推動慈善事業，大力推廣兒童基金會、不丹紅十字會等。他曾經談起擇偶標準，希望未來王后能夠是個「善良的好人，且願意對國家和子民毫無保留地奉獻一切。」





之後他與佩瑪重逢，再度愛上女方，「她是個很棒的人，也非常有智慧。」恰好雙方都沒有對象，凱薩爾便實現兒時諾言，迎娶佩瑪為妻，過去不丹國王的婚婚多半是政治聯姻，凱薩爾與吉增佩瑪被認定是不丹第一樁「因愛結合」的皇室婚姻。





不丹過往傳統都是一夫多妻制，凱薩爾的父親就有4個老婆，但凱薩爾卻打破傳統，只娶了吉增佩瑪這個唯一，他說：「我等了好久才走入婚姻，但什麼時候結婚並不重要，重要的是和對的人結婚，我確定我娶的就是對的人。」





上行下效，由於凱薩爾自行「政變」了，就此憲法便規定不丹實行一夫一妻制。



▲不丹國王與王妃的愛情故事浪漫又夢幻。（圖／吉增佩瑪IG）

在成為王后之後，佩瑪多次陪伴凱薩爾走訪民間，不丹許多偏遠村落交通不便，多半得徒步走山路，佩瑪從無怨言。縱使懷孕7個月，凱薩爾希望妻子待在宮裡養胎，佩瑪仍然堅持一起到南方巡視長達12天。





2016年2月，小王子吉格梅出生，夫妻倆更於兒子滿月當天，於全國境內種上108000棵樹，響應全民做環保。此外，產後一個月，佩瑪又跟著國王再次四處出訪，且都會帶著小王子一起，愛民如子之情溢於言表。





瀏覽吉增佩瑪與凱薩爾旺楚克的IG，筆者都能感受到夫妻間濃厚的情意，他們不但只追蹤彼此，也經常大方放上家庭出遊照，邀請民眾一起感受幸福。見到王后與國王這麼恩愛，筆者難掩感嘆：有些「只應天上有」的愛情，或許在人間也是存在的吧？



