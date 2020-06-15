《地球黃金線》推網路節目　找專業車評組「黃金線戰隊」

▲ 陳奕宏（左起）、汪廷諤、黃振源組成「黃金線戰隊」。（圖／TVBS提供）

▲蘇宗怡相當喜歡車子 。（圖／資料照）

TVBS《地球黃金線》除了有地球黃金線汽車頻道，因應行動時代，也推出全新網路獨家原創節目，由汽車媒體界專業車評汪廷諤（Michael）、黃振源（阿源）、陳奕宏（小捲） ，組成「黃金線戰隊」，打造好看好玩的各類試駕影片和創意單元。其中「黃金試車組」有深入專業又活潑有趣的試車影片、「汽車大家講」街訪民眾心聲、「模物獵人」則透過模型車帶民眾認識經典車款歷史。Michael透露團隊一支影片常花1到2天拍攝，再精粹為10分鐘影片，希望深入淺出地告訴大家更多新車資訊和汽車文化。《地球黃金線》主持人蘇宗怡表示新增網路版原創節目，將帶給大家更多元、與眾不同的全新感受，她說：「我們（電視、網路原生）相輔相成，重點是怎麼給觀眾更多內容，滿足大家越來越高的期待值！」蘇宗怡還表示，在電視節目中提到的話題，若觀眾還有其他期待，現在可透過「黃金試車組」和專業車媒一起深入了解，她強調：「他們在不同路線上已經營許久，信賴感很好！」3位黃金試車組成員從小即展現對車的熱愛，Michael因為父親愛車，從小教他認車，激發他對汽車的興趣，學生時代就在改裝廠打工。阿源國中時為買汽車雜誌寧願餓肚子，「小時候零用錢不多，1天只有50塊，寧願只花10元買個包子，剩下錢就存起來買汽車雜誌。」小捲則是國小就開始看汽車品牌故事，曾發願要收集所有試駕過的車子模型，隨後笑說：「但發現這樣家裡會放不下這些收藏，因為1年會試駕上百台車！」