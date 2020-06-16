出道42週年！南方之星線上開唱　台粉「零時差同樂」

日本老牌天團「Southern All Stars 南方之星」即將迎來出道42週年，為回饋歌迷長久以來的支持，也因應近來新冠肺炎疫情，他們將於6月25日在橫濱體育館舉辦「南方之星～Keep Smilin'～大家，萬分感謝！」線上直播演唱會，台灣粉絲也能零時差購票收看。
南方之星主唱桑田佳祐表示：「這些日子以來許多人都為了對抗疫情而努力著，雖然依舊處於嚴峻的時刻，因為樂迷們長久以來的支持，我們才得以繼續唱下去，迎接出道42週年到來。」經討論後，他說南方之星決定首度挑戰線上演唱會答謝歌迷。
「由於現在娛樂業界正面臨前所未有的考驗，在疫情告一段落之前，還有相當長的一段路要走，希望能透過南方之星的演出點亮娛樂圈的希望之光」，桑田佳祐感性地說。此外，桑田佳祐也盼演唱會能讓粉絲看得開心，他會用音樂讓大家都能展開笑容，更要大家「心中一直都有音樂」！
此次線上演唱會，南方之星預告唱滿150分鐘，部分收入也將捐給醫療相關團體，希望各界透過畫面與他們一起狂歡。演唱會將於6月25日（週四）台灣時間晚間7點開演，日本以外樂迷可透過ZAIKO平台的繁體中文網頁，以信用卡方式購買票券欣賞。（編輯：楊穎軒）
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