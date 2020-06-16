爸爸為保護家人遭流氓砍傷　楊千霈得知真相後超傻眼

▲楊千霈和家人感情緊密。（圖／資料照）

▲楊千霈和老公育有2女。（圖／翻攝楊千霈臉書）

楊千霈日前上衛視中文台《一袋女王》時爆料，2歲時爸爸為了保護媽媽和她，伸手擋了小混混一刀，因此在手上留下了一道疤痕。沒想到有次跟外婆聊天時，意外發現原來是當年外婆在剁油雞時，爸爸獻殷勤要幫忙，卻意外砍傷才留下的傷痕。楊千霈說爸爸身上如果有10塊錢，一定是9塊花在她和媽媽身上，為家裡無條件付出，所以爸爸在她心中一直都是一個英雄。楊千霈提到今年65歲的爸爸手上有道很深的疤，爸爸說大概是楊千霈2歲的時候，有次一家3口走在馬路上，卻遇到黑道小混混來挑釁，對方拿出刀後往一家人的方向揮舞，爸爸為了保護她和媽媽伸手一擋，當場被砍傷而且血流如注，媽媽還嚇到當場昏倒，送醫急救時醫生說再砍深一吋手就廢了，所以那道疤對爸爸來說就是一個保護家人的徽章。後來楊千霈有一次跟外婆在聊天時，外婆說她跟爸爸一樣都是面惡心善、愛鬥嘴，其實爸爸是很愛她跟媽媽的，還說爸爸年輕的時候被她砍了一刀，他連半滴眼淚都沒流，楊千霈聽了當場嚇傻追問外婆怎麼會砍爸爸？外婆笑說當年爸爸為了追媽媽三天兩頭就往家裡跑，有次外婆在剁油雞要請大家吃的時候，爸爸對外婆獻殷勤伸手要去幫忙，沒想到刀子剛好往下用力砍，恰好就剁在爸爸的手上。楊千霈笑說這時才知道那道傷痕不是小混混砍的，而是被外婆砍油雞時傷到的，楊千霈還特地去跟媽媽求證，媽媽也證實爸爸就是愛面子才這麼說。