北京疫情再拉警報　劉樂妍留廈門「眼前畫面」難以置信

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，原先對外宣稱已趨緩的大陸，近日本土案例又再度攀升，目前北京所有小區（社區）已全面實行嚴格封閉式管理，此時轉往大陸發展的藝人劉樂妍看到廈門某一處的景況後相當激動，難以接受眼前的畫面。



「廈門又乾淨又漂亮，這裡怎麼會這麼髒？」劉樂妍坦言在自己的印象中，就算全大陸都髒，廈門應該也必須是乾淨的，可以從她PO出的照片中看到，疑似是一些人在逛完夜市後隨手將垃圾丟地，讓劉樂妍驚訝直呼：「吃的時候垃圾不該往地上丟啊！在我心目中，廈門是乾淨的不得了的，這到底是什麼地方啊？」



▲劉樂妍對於廈門髒亂的街道感到驚訝。（圖／劉樂妍微博） 照片一出後引發熱議，有網友坦言在大陸任何的城市，夜市收攤之後這種場景都是基本的，但是天一亮又會乾淨，也有網友指出是因為「地攤經濟」惹禍，他希望衛生部和監管人員能早日將此亂象管理妥當，加上疫情再度爆發，不免引來許多人堪憂。（編輯：侯家瑜）



▲劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）