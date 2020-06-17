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北京疫情再拉警報　劉樂妍留廈門「眼前畫面」難以置信

娛樂中心/綜合報導-2020-06-17 16:50:00
▲劉樂妍（左）捕捉廈門「這一幕」難以置信。（圖／劉樂妍微博）

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，原先對外宣稱已趨緩的大陸，近日本土案例又再度攀升，目前北京所有小區（社區）已全面實行嚴格封閉式管理，此時轉往大陸發展的藝人劉樂妍看到廈門某一處的景況後相當激動，難以接受眼前的畫面。 

「廈門又乾淨又漂亮，這裡怎麼會這麼髒？」劉樂妍坦言在自己的印象中，就算全大陸都髒，廈門應該也必須是乾淨的，可以從她PO出的照片中看到，疑似是一些人在逛完夜市後隨手將垃圾丟地，讓劉樂妍驚訝直呼：「吃的時候垃圾不該往地上丟啊！在我心目中，廈門是乾淨的不得了的，這到底是什麼地方啊？

▲劉樂妍對於廈門髒亂的街道感到驚訝。（圖／劉樂妍微博）
▲劉樂妍對於廈門髒亂的街道感到驚訝。（圖／劉樂妍微博）
照片一出後引發熱議，有網友坦言在大陸任何的城市，夜市收攤之後這種場景都是基本的，但是天一亮又會乾淨，也有網友指出是因為「地攤經濟」惹禍，他希望衛生部和監管人員能早日將此亂象管理妥當，加上疫情再度爆發，不免引來許多人堪憂。（編輯：侯家瑜） 

▲劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）
▲劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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