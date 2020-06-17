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原住民兄妹北漂圓夢　為繳房租麵包分好幾天吃

記者吳雨婕/綜合報導-2020-06-17 16:38:04
▲「張三李四」加入新血，Woody（左起）、Suyongu、Boiii P、Money。（圖／安樂茂思國際提供）
拿下第27屆金曲獎「最佳演唱組合」的張三李四推出新專輯《Seen It All？》，暌違三年發片，張三李四在團長張三的號召下加入新血，包括兩位鄒族兄妹檔Suyongu、Money，以及兩位音樂製作鬼才Woody、Boiii P，以一宗霸凌及兇殺的社會真實案件為靈感發展出整張專輯的概念，透過四大主題：科技、男女、霸凌、食物鏈所延伸出的10首歌貫穿。

在團長張三的號召下團體加入新血，他表示：「做音樂是非常辛苦的，像是團員鄒族兄妹檔Suyongu、Money從阿里山來到台北打拚做音樂，為了繳房租曾經好幾天分吃一個麵包， 而Woody因為音樂路難走，曾當武行替身摔斷手骨、Boiii P則靠著微薄的生活費，到處參加創作比賽。

▲「張三李四」團長張三（中）為團體加入新血，Woody（左起）、Suyongu、Boiii
▲「張三李四」迎接團體新成員。（圖／安樂茂思國際提供）
而此次的專輯靈感，是出自一段真實在網路流傳的兇殺案影片，引發出的蝴蝶效應當成靈感來源，故事原委是從一件校園凶殺案開始，一名父親為了女兒長期被校園霸凌而導致誤傷刺死男同學，社會輿論漫天而來的同時，被判非死刑的父親，竟被男同學爸爸叫唆司機殺人一頭被車子撞死，無辜女同學在成長過程歷經傷痛、社會階層弱肉強食因此扭曲的自己的價值觀，踏入社會後儘管幹了欺騙勾搭壞事卻無法彌補傷痛，只能靠著科技回憶與爸爸的過往畫面。

▲「張三李四」新專輯以一宗社會案件為靈感。（圖／安樂茂思國際提供）
▲「張三李四」新專輯以一宗社會案件為靈感。（圖／安樂茂思國際提供）
 

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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