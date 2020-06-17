JK羅琳遭英國網友、媒體、明星們圍剿　她到底做了什麼？

近來，美國因警察殺人事件引起暴動，掀起大眾更加深度探討有關「歧視」的問題，無獨有偶，知名作家JK羅琳日前也捲入歧視紛爭，其一系列的推特PO文，被網友和媒體們解讀是「恐跨性別者」，再講白話一點，JK羅琳被大家認為「歧視跨性別族群」，遭到全網公審。





外媒《富比世》甚至下了聳動的標題：「JK羅琳女士正在用自己的推特貼文，一次又一次地摧毀自己的傳奇。」





為什麼羅琳會被視為是個「恐跨性別者」？這故事得從2018年開始說起。





2018年，一名任職於國際知名智庫「全球發展中心」的稅務專家瑪雅，收到公司通知表明不再續聘，理由是她多次在個人推特上發表批評跨性別者的言論，認為她們不該參加女性賽事，直指她們「心理是女性」，但「生理與體能是男性」，這樣體育競賽並不公平。





另外，瑪雅還轉貼過一則漫畫圖文，上面畫著一名生理男性的跨性別者，游泳池畔對著一群女性展現生殖器，漫畫文字寫著：「沒關係，這是女人的老二。」





種種排他性言論，CGD決定不再與瑪雅續約，瑪雅很難過，質疑為何自己只是講了比較「不那麼政治正確」的想法，就因此失去工作機會？她一狀告上法院，指控CGD對她歧視，「任何人都有權表達自己的性別觀點。」





最後法院宣判瑪雅敗訴，認定其言論「侵犯他人尊嚴，造成他人恐懼、羞辱，也營造了使人感到不安全的環境，民主社會不該認同這樣的作為。」





瑪雅不滿意這項結果，她在推特上持續發聲：「我支持跨性別者，但是『性別』就是生物學上的既定事實，我只是說出這樣的觀點，竟然就失去工作，這種判決無疑是剝奪了個人信仰與言論自由。」





對此，JK羅琳表態支持瑪雅，她在推特上說：「要怎麼打扮、怎麼稱呼、怎麼跟別人上床，隨便你們，反正大家都是在和平與安全的美好環境下生活。」





「但，只因為『性別是事實』就強迫婦女失業？」文末，羅琳補上了標籤「我支持瑪雅」（#IStandWithMaya），公開站在瑪雅這邊，在這之後，她陸續在推特發表許多反對跨性別女性是「女性」的言論。





羅琳這幾槍，打響了她與跨性別族群的戰爭，掀起了一群身處不同女性主義流派人們的激烈思辨。



▲JK羅琳是「排除跨性別的基進女性主義者」。（圖／取自JK羅琳臉書）

過往在《哈利波特》作品裡，羅琳就透露鄧不利多校長是同志，與巫師葛林華戴德有過一段曖昧情誼，此外，她長年發文聲援女性，看起來並不像是個食古不化的極右派份子，但是為什麽，她對於跨性別族群這麼反感？她的訴求又是什麼？





筆者認為與其一昧攻擊羅琳，不如好好瞭解她的想法，認真搞清楚那群與我們立場不同的人，到底在想些什麼。





在女性主義的洪流裡，羅琳所屬流派應是「排除跨性別的基進女性主義者」（以下均簡稱TERF）





TERF，它屬於「基進女性主義」裡頭的一個分支，主張「變成女性」就是否決了「性別」本身的自然性。





她們認為，哪怕動了變性手術，跨性別族群就是無法成為「女人」，因為她們沒有月經、不用懷孕，沒辦法感同身受其他女人們的身體經驗。





另外TERF憂心，當一個跨性別女性去泡溫泉、走進更衣室時，若裸體站在一群女人之中，其他女人的觀感會是如何？她們真的有辦法看到一個陽具在面前晃呀晃，卻安慰自己「對方跟我們一樣都是女人」嗎？





再來，如果一個跨性別者犯罪，她到底要去男性監獄還是女性監獄？





去前者，擔心她被欺負，去後者，又擔心其他女人不適應。有TERF更假設，如果跨性別者罪犯最後強暴其他女性罪犯，那該怎麼辦？2018年倫敦同志大遊行時，還有TERF去騷擾，指著牌子高喊「跨性別，是男人強暴女人的陰謀。」





關於TERF無法接受跨性別族群的理由，你們認同嗎？筆者個人想法是：我不認同，但我願意去瞭解，道不同不相為謀，別相互攻擊就好。



▲JK羅琳發文反對跨性別女性是「女性」。（圖／取自JK羅琳臉書）

隨著時代演進，女性主義的論述不斷演變，分成各種派系。





筆者個人比較認同的是「後現代女性主義」（Postmodern Feminism）那一派，該派訴求已經不再限於女性，反而更加強調「平權」、「多元」、「尊重差異」以及「共融」。





哪怕深受傳統社會價值宰制、總是被長輩教育不能輕易哭泣的男性，他們也是包括在「後現代女性主義」的關懷範圍裡（不要再說所有的女性主義是仇男了，真的不是。）





後現代女性主義代表西蘇，她在著作《美杜莎的微笑》裡頭提到，每個人都有「雙性」的特質，「每個人在自身中都能找到兩種性別的存在，只是有些人比較明顯。」





羅琳歧視跨性別者的新聞爆發後，許多明星公開表態，論點也與後現代女性主義的想法不謀而合，像是「哈利」丹尼爾雷德克里夫便說：「跨性別女人就是女人，任何反對這點的言論，很容易抹滅了跨性別者的身分與尊嚴。」





不過針對上述TERF提出的顧慮，筆者不諱言，這確實是各國政府後續應該關注的範疇，但如今各國都有設計性別友善廁所，也致力修改《性別認同（承認）法》的細項，就是希望跨性別與順性別都能在友善環境下和諧相處。





我們很容易被二元對立的思維綁架，例如美或醜、男或女、主動或被動、有錢或沒錢⋯等等，現代人喜歡將人事物一分為二，不認同便大力抨擊，忽略了中間各種可能性，無法坐下來好好對話。





面對羅琳的發聲被大量抨擊，筆者依舊認為：多元共融的價值，始於能接納與我們不同觀念的人。知道對方的立場，哪怕不贊同也請尊重，這才是真正實現言論自由的價值。



