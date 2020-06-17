宋智孝又被催婚：跟自己都無法相處　憑什麼談戀愛？

38歲韓國女星宋智孝睽違兩年重返大螢幕，在電影《詭妹》演出神秘又詭異的女主角宥珍，日前她勤跑宣傳，不免俗又被問到何時結婚，她直接表示：「婚姻這種事情不能急，況且我現在照顧自己都來不及了，如果真的沒遇到適合結婚的人，我一個人也很好呀！」講完這句話還不忘反問：「為什麼一定要有另一半呀？」





出道19年，宋智孝僅有一段公開戀情，即是與韓國娛樂公司代表白昌洙，兩人一度論及婚嫁，男方還帶著她見父母，但這段感情僅維持1年多便告終。此外，宋智孝曾與一同錄製節目《Running Man》的男星Gary傳過緋聞，有「週一情侶」的稱號，不過事後他們雙雙否認，而男方目前已經結婚。





乍看，宋智孝的感情和其他女明星比起來，算不上多舛，談不上豐富，這其實與她的個性有關。她說，自己大多數都把時間花在「享受獨處」，只要不工作幾乎都待在家裡，「保養、洗衣服、散步、幫寵物洗澡，做很多事情，就能過完一整天，演員很容易將自己困在情緒裡，獨處的時候能夠幫助我平靜。」





「自從我開始努力工作後，我發現『保持情緒的穩定』，這件事情遠比其他都重要。」宋智孝對於感情的理解是，如若自己都無法在生活中控制情緒，何必去刻意談戀愛、給自己找麻煩呢？「可能是我不太喜歡麻煩別人吧，況且我本就是一個遇到問題會自己想辦法解決、冷靜分析問題的人。」





爬梳宋智孝的諸多訪談，筆者認為她的心態很值得拉出來談，特別是「如果無法好好平衡自己的情緒，如何談戀愛」的論點。



▲宋智孝年近40保養仍舊很好。（圖／宋智孝IG）

的確，如果無法妥善照顧好自己，談戀愛很容易會被對方牽著鼻子走，很多女性網站不也說過「好好愛自己，才能愛別人」嗎？





矛盾地是，筆者仍看過不少心理學者提到：「談戀愛，可以幫助你更『認識自己』，了解自己不同的面向。」連孔子都說過，人的本性統稱為「仁」，該如何體現仁？就是需要透過跟人相處展現。





一個是認識自己才能愛別人，一個是愛別人才能認識自己，嗯，兩個完全顛倒的論點，到底孰是孰非？





筆者經常提到，世界上沒有任何二元對立的答案，目前我的個人觀點是：宋智孝跟孔子都對，這兩個理論都可以通，差別只是「階段」的不同罷了。





這就要推回我上次講過的尼采，他說人的精神有三種變化，從駱駝到獅子，從獅子到孩童，就階段來分析，宋智孝應該是來到「講求自我主體重要性」的獅子階段，而孔子則來到了「開創主體之外」的孩童等級。





OK講白話一點就是，達到「超我」（成為完整的人）的過程中，我們勢必得先經過宋智孝，才能夠達到孔子。





宋智孝所在乎的認識自己、追求內心平靜、將情緒控制到達平衡，的確很重要。





畢竟現代人被資本主義影響，做任何事情講究功利性，外加我們還有原欲，不管是《聖經》裡頭的「七原罪」，還是佛家所述的「貪嗔痴」，都是需要適當自律，才不會傷人害己。





《易經》不都說了，「平衡」很重要，有原欲很正常，適當原欲可以刺激自己進步，然而原欲發展過度，就是不正常了，很容易讓自己活回野獸。哪怕希臘眾神有七情六慾，過度了也是鬧出特洛伊戰爭，不是嗎？



▲宋智孝年近40保養仍舊很好。（圖／宋智孝IG）

如果一個有自覺、想進步的人，就會明白原欲是需要控制的，就像莊子提到，我們不只要面對喜怒哀樂，還必須要對付「慮嘆變慹，姚佚啟態」；老子也說過，「寵辱若驚」並不是好事，必須要「貴以身為天下」，要先學習把自己的身心靈看得比天下還重要。





進入一段關係前，必須先愛惜自己，了解自己的需求是什麼，適合的對象又是什麼，宋智孝的觀點是對的。





然而，這就像打仗一樣，即便把自己準備得再好、兵力再完備、再如何探查敵情，戰爭真的打起來，還是會有許多變因產生，從中激化你更多思維、重新佈局調整、開發出不同的「自己」。





換言之，哪怕單身時期再怎麼調整身心狀態、談戀愛之前再三觀察對方，真正相愛的時候，還是需要磨合、產生諸多變化。談戀愛跟婚姻有點像是考試，在驗證你過去的修行跟體悟，到底內化了多少。





因此，談戀愛仍舊是「完整自己」必經的道路，孔子的論調也沒錯。





不過就像我說的，上述兩者僅是「階段性」的差異，唯獨事前把自己調整好，的確能幫助你談戀愛、遇到變化時，可以立刻抓穩腳步，不容易情緒失控，做出毀滅性的行為。



