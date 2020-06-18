李治廷扮演帥氣高傲皇子　現實生活還是物理系學霸

由李治廷、張雪迎、經超主演的《白髮皇妃》，劇中李治廷飾演表面冷酷無情的皇子，一開始撲克臉迎人，和他性格差異極大，李治廷特別找表演老師磨練演技；劇中還有許多公主抱女主角張雪迎的畫面，李治廷唉說每次都在算還有幾步，張雪迎就不免酸他，「不是健身達人嗎！」



▲李治廷、張雪迎主演《白髮皇妃》。（圖 / 緯來提供） 《白髮皇妃》描述張雪迎飾演的容樂公主為了和親要嫁給李治廷，李治廷一出場就是穿著睡衣連人帶床被抬到大殿上，高傲不羈的性格的他讓公主吃了閉門羹，卻與民女漫夭譜出戀曲。容樂公主最後改嫁給經超飾演的傅籌將軍，到成婚那一日李治廷才發現原來容樂公主就是漫夭，三人因此掀起複雜的愛恨情仇。



▲《白髮皇妃》中有許多浪漫橋段。（圖 / 緯來提供） 李治廷笑說，劇中舞劍打拳都是皇子的標準配備，他很喜歡拍動作戲，所以這些武打場面很少有替身上場。讓他感覺比較辛苦的是，他個性很外放，很暖的，但劇中宗政無憂這個角色外表冷冰，但對漫夭又痴情，人物個性很有層次，要好好詮釋角色個性不容易，還特別請表演老師來幫他訓練。拍戲時他有多場要公主抱起張雪迎的戲，李治廷說，大家看起來很浪漫，其實他腦海裡都在算到底還剩幾步路。





李治廷對表演、音樂情有獨鐘，還為《白髮皇妃》創作演唱片尾曲《若雪》，並曾在《武媚娘傳奇》中展露頭角。李治廷可是學霸等級，畢業自倫敦帝國學院物理系，當年上學時，物理系大樓就在音樂系隔壁，他經過時都很惆悵感覺自己應該去音樂系上課才是，所以非常慶幸自己有機會走入演藝圈，唱歌、演戲做自己喜歡的事！









