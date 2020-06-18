男星遭鎖廁所潑污水　精神崩潰媽痛哭

林語菲今（18）出席勵馨基金會受邀擔任「多重歧視性別暴力防治中心公益大使」，新歌《花的綻放》更成為該公益活動主題曲，他感性道出一路走來備受性別霸凌，曾被反鎖廁間內，被同學丟擲的粉筆灰、汙水沾滿全身等不堪的過往，「身心受創傷痕累累，但哪裡跌倒，哪裡站起來，勇敢面對一切，呼籲大家面對霸凌，勇敢求助！」

▲林語菲談受到霸凌經驗。（圖／菲常動人音樂提供）

一路走來因為跨越性別的氣質，深受被霸凌之苦，林語菲提到，「

國中三年級時，

下課上男廁，經常被同學嗆『跑錯廁所了啦』，硬把我拖進女廁

，某日

我照常走進男廁，巧遇別班的同學，

我上完廁所時，他們就等在男廁外，

強行的把我再拖回男廁，還把我反鎖在廁間內。」接著從門外朝我丟擲汙水、粉筆灰與馬桶刷等，最後他默默清洗掉汙穢，全身淋濕的走回教室上課。

負面情緒好幾年一直鎖在心中，直到高中情緒頻臨崩潰，精神出現異狀，被老師發現告訴父母，看到母親崩潰大哭，才猛然驚醒，