男星遭鎖廁所潑污水　精神崩潰媽痛哭

林語菲今（18）出席勵馨基金會受邀擔任「多重歧視性別暴力防治中心公益大使」，新歌《花的綻放》更成為該公益活動主題曲，他感性道出一路走來備受性別霸凌，曾被反鎖廁間內，被同學丟擲的粉筆灰、汙水沾滿全身等不堪的過往，「身心受創傷痕累累，但哪裡跌倒，哪裡站起來，勇敢面對一切，呼籲大家面對霸凌，勇敢求助！」
對於自身曾被霸凌，林語菲心有感觸的說：「其實霸凌者與被霸凌者都需要勇敢，霸凌者因為自卑而尋找發洩，因此需要勇敢的面對自己，而被霸凌者更需要學會勇敢的說不」！林語菲並說被霸凌者需要懂得求救，那霸凌的人，也是需要被理解的，他們為什麼今天會想要欺負人家，因為內在非常自卑，只能藉由言語與行為中展現，兩者間都需要被正視。
一路走來因為跨越性別的氣質，深受被霸凌之苦，林語菲提到，「國中三年級時，下課上男廁，經常被同學嗆『跑錯廁所了啦』，硬把我拖進女廁，某日我照常走進男廁，巧遇別班的同學，我上完廁所時，他們就等在男廁外，強行的把我再拖回男廁，還把我反鎖在廁間內。」接著從門外朝我丟擲汙水、粉筆灰與馬桶刷等，最後他默默清洗掉汙穢，全身淋濕的走回教室上課。
負面情緒好幾年一直鎖在心中，直到高中情緒頻臨崩潰，精神出現異狀，被老師發現告訴父母，看到母親崩潰大哭，才猛然驚醒，「我發覺不能再這樣下去，開始反思遇到被欺負的時候，總放在心裡，會悶出病來，甚至開始有自殘的念頭、舉動。更嚴重可能會對世界充滿怨恨與不信任，對人也很防衛，甚至產生攻擊性。因此我認為遇到被欺負、不公不義的事情，一定要勇敢的馬上求救，這是救自己最佳的方法。」
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