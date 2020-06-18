金秀賢「蝴蝶擁抱」她　動作背後滿滿洋蔥

▲▼「蝴蝶擁抱」的動作是用於幫助心靈創傷的兒童們，情緒上能得到安撫。（圖／Netflix）

由金秀賢、徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》本週六開播，最新劇照中兩人看似浪漫的「蝴蝶擁抱」，動作背後意義卻藏洋蔥。而金秀賢與吳政世《精神病》中飾演兄弟，戲外也自然的稱兄道弟，感情非常融洽。日前公開劇照中，徐睿知雙手交叉放在肩上，金秀賢則將雙手放在徐睿知的手上，看似浪漫且給人安全感的動作，其實是最近精神醫師也會建議當兒童感到情緒不安時可以做的「蝴蝶擁抱」，該動作源自於墨西哥，一開始用於幫助經歷過心靈創傷的兒童們，近幾年變化為建議當兒童獨自一人感到悲傷或焦慮時，可以用「蝴蝶擁抱」來自我安撫。金秀賢與吳政世所飾演的「文氏兄弟」，劇中命運坎坷卻情誼深厚；吳政世最近在宣傳時，都會強調自己在劇中是金秀賢的親哥哥，得意不已。提起兩人的默契，金秀賢謙虛表示與吳政世在一起，化學變化絕對是滿分，在訪談中也會很自然的喊「我哥哥」。該劇故事描述因扛下要照顧自閉哥哥文尚泰（吳政世 飾）重擔，而拒絕愛情的精神病院看護文鋼太（金秀賢 飾），與反社會人格的兒童文學作家高文英（徐睿知 飾）相遇後，逐漸治癒彼此傷口的故事。《雖然是精神病但沒關係》6月20日起，每週六、日晚間9點半獨家與韓國同天在Netflix上線。