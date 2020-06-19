小隻馬「穿比基尼紮馬尾」　上帝視角從W看到I

▲目黑璃彩身高161公分，有「合法蘿莉」、「小隻馬」封號。（圖／目黑璃彩IG）

▲目黑璃彩綁馬尾被拍，好身材引發熱議。（圖／目黑璃彩IG）

25歲寫真日星目黑璃彩臉蛋甜美、身材凹凸有致，個人IG吸引超過30萬人追蹤，不吝分享火辣胴體的她，近日曬出一組穿比基尼綁馬尾的照片，邪惡的「上帝視角」讓她胸前的春光一覽無遺，畫面引人遐想。照片中，目黑璃彩身穿印花比基尼、真理褲，盤腿坐在瑜珈墊上，只見她嘴上咬著髮帶，高舉雙手紮馬尾，攝影師由上往下取鏡，一雙雪白的W美胸及I字深溝無所遁形，視覺十分震撼。福利圖一上架，網友按捺不住情緒，紛紛留言：「太可愛了」、「好巨」、「我只看到胸部」、「想要...」，反應熱烈！（編輯：楊穎軒）