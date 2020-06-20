Energy牛奶退團15年近況曝光！自爆升格人父

男團「Energy」在2009年解散，其中團長葉乃文（牛奶）則早在2005年時選擇退團，從事幕後、舞蹈相關事業。而許久未公開現身的他，為了「2020捷運盃街舞大賽」擔任製作顧問團總召，同時公開自己已經當爸，不過低調的他，卻沒有透露太多關於升格人父的心情，只表示因為疫情的關係，讓身為爸爸的他，有很多同的感覺。

▲牛奶分享學舞歷程。（圖／寬寬整合行銷提供）

他在2002年以團體「Energy」成員身分出道，他坦言很幸運剛好搭上當時的偶像男團風潮，因此他

而長達將近半年的疫情影響各行各業，但對牛奶而言，他並沒有因疫情停下來，反而有時間重新檢視自我，「因為疫情的關係，待在台北的時間多了很多，也有時間思考，也因為自己現在當了爸爸，有很多不同的感觸。」