Energy牛奶退團15年近況曝光！自爆升格人父

男團「Energy」在2009年解散，其中團長葉乃文（牛奶）則早在2005年時選擇退團，從事幕後、舞蹈相關事業。而許久未公開現身的他，為了「2020捷運盃街舞大賽」擔任製作顧問團總召，同時公開自己已經當爸，不過低調的他，卻沒有透露太多關於升格人父的心情，只表示因為疫情的關係，讓身為爸爸的他，有很多同的感覺。
牛奶從14歲接觸舞蹈，至今已經累積超過25年的舞齡，是舞蹈讓他確立自己的人生目標。他提及剛開始家人只覺得是興趣沒有太反對，後來跳的太過投入，曾一度遭到家人禁舞。當時他所屬舞團中都是當下很頂尖的舞者，「跟一群頂尖的人一起組團，那種自發性會推動著你不斷的練習跟進步。」當時他態度傲骨不受動搖全心投入，展現出他的堅持，家人才漸漸改觀。
他在2002年以團體「Energy」成員身分出道，他坦言很幸運剛好搭上當時的偶像男團風潮，因此他藉由自己的經歷勉勵新生代，「我一直覺得要做藝人的心理素質要特別強大的原因，尤其是偶像，可能在你很年輕的時後就要面對很復雜的事，因為你很嫩經驗也不足，很多事也必需要公司或工作人員來協助你，唯一你能做的就是把自己的身心狀態調適到位，這也會影響到後面能否走的更長久。」
而長達將近半年的疫情影響各行各業，但對牛奶而言，他並沒有因疫情停下來，反而有時間重新檢視自我，「因為疫情的關係，待在台北的時間多了很多，也有時間思考，也因為自己現在當了爸爸，有很多不同的感觸。」
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