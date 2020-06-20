《月薪嬌妻》木訥男變了　星野源「不當好人」踢爆垃圾桶

由綾野剛、星野源主演的新劇《MIU404》原定四月播出，卻因新型冠狀病毒肺炎影響拍攝日程，宣布延期上檔，直至近期疫情趨緩確定復播。這部是綾野剛與星野源繼《產科醫鴻鳥》後，睽違2年半再度合作，對於再跟星野源演戲，綾野剛開拍前就非常興奮，巴不得快點開拍，這樣的組合也締造高度討論，讓觀眾期待。
劇組日前復工，防疫措施做好做滿，不拍戲時演員們就會戴上口罩，工作人員更是全程戴上防護面罩。星野源睽違2個月重回片場，笑說：「有種穿越時空的感覺。雖然剛拿到新劇本，但一讀就知道是個很棒的內容，值得讓人省思。角色們在裡面有很多課題要解決，同時又藏著一些伏筆，雖然一個故事只會花一集的篇幅描述，不過之後回想起來，會發現每集都有其意義所在。」
以《月薪嬌妻》中溫吞木訥形象深植人心的星野源；新戲預告中有場爆怒狠踢垃圾桶的畫面，反差對比讓他表示：「當初接演時，編劇野木亞紀子就告訴我『想看到不是演好人的星野源』。」讓他非常感高興，期許能在新劇中給觀眾看到前所未見的自己。
《MIU404》描述擁有驚人觀察力、推理力的刑警志摩一未（星野源 飾），加入了警視廳新成立的「第4機動搜查隊」，但隊員招募不順，隊長只好延攬曾經落選的伊吹蘭（綾野剛 飾）入隊作為志摩的拍檔。伊吹蘭雖然運動神經發達，但沒有機動搜查經驗與常識的他，常常衝動行事，與謀定後動的志摩個性完全相反，讓兩人摩擦出精彩的火花。《MIU404》6月27日起，每週六中午12點在KKTV、愛奇藝台灣站更新播出。
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