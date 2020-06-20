「校園鑫馬獎」得獎名單出爐　台藝大勇奪最佳影片金獎

最佳影片金獎由台灣藝術大學的《拉格朗日什麼辦法》奪得，銀獎和銅獎則為世新大學的《長路未央》及義守大學的《鐵樹開了花》，他們也分別獲得30萬、20萬及10萬元獎金。

根據評審表示，入圍作品的團隊表現都非常成熟，也完整詮釋了故事及主題，而且裏頭有不少作品，參與演出的演員都是曾經得過金鐘、金馬的影帝和影后，可以發現影視圈的前輩們，都非常熱情支持學生的作品。

▲陳庭妮（左）和瞿友寧導演現身頒獎。（圖／校園鑫馬獎執行委員會）

首度舉辦的「校園鑫馬獎」微電影競賽，以「善、孝、愛」為主軸，鼓勵大專院校青年學子們，用鏡頭拍攝「臺灣最美的風景」，吸引91所學校師生熱烈響應，報名件數更高達853件，雙雙打破我國微電影的比賽紀錄。

▲羅文裕擔綱表演嘉賓。（圖／校園鑫馬獎執行委員會）