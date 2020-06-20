「校園鑫馬獎」得獎名單出爐　台藝大勇奪最佳影片金獎

第一屆「校園鑫馬獎」頒獎典禮於今（20）登場，雖然因為新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，改為線上直播形式，但依舊有多位導演和明星參與，星光熠熠。最佳影片金獎由台灣藝術大學的《拉格朗日什麼辦法》奪得，銀獎和銅獎則為世新大學的《長路未央》及義守大學的《鐵樹開了花》，他們也分別獲得30萬、20萬及10萬元獎金。
根據評審表示，入圍作品的團隊表現都非常成熟，也完整詮釋了故事及主題，而且裏頭有不少作品，參與演出的演員都是曾經得過金鐘、金馬的影帝和影后，可以發現影視圈的前輩們，都非常熱情支持學生的作品。
首度舉辦的「校園鑫馬獎」微電影競賽，以「善、孝、愛」為主軸，鼓勵大專院校青年學子們，用鏡頭拍攝「臺灣最美的風景」，吸引91所學校師生熱烈響應，報名件數更高達853件，雙雙打破我國微電影的比賽紀錄。
頒獎典禮更有21位頒獎人，包括名導演朱延平、王童、評審團主席陳清河、決審評審委員李烈、瞿友寧、葉天倫、林孝謙、卓立、楊力州、紀柏舟、程偉豪等，以及藝人黃明志、謝祖武、嚴正嵐、李冠毅、楊小黎、陳庭妮、張書豪、劉畊宏、唐從聖、吳念軒等重量級影視界貴賓，人在馬來西亞的的黃明志也於空中頒獎。此外，金曲歌王羅文裕則到場獻唱。
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