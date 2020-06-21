鍾承翰首開球興奮到失眠　在家練習狂問「這樣帥不帥」

兩歲半的兒子「漢寶」在家看實況轉播，看到鍾承翰的英姿，立馬又叫又跳，大喊：「把拔！球球！」童言童語相當可愛！

▲鍾承翰首次開球相當緊張。（圖 / 經紀人提供）

▲鍾承翰架式十足。（圖 / 經紀人提供）

▲鍾承翰（右）從未接觸過棒球。（圖 / 經紀人提供）

被問到如果有像《KANO》的棒球電影找上門來，會想接演什麼角色？鍾承翰表示會想爭取教練的角色，「因為教練是領導者，必須做好全盤的準備。而且，這角色是比較不好詮釋的，最主要棒球我相對較陌生，會是個很大的挑戰！」鍾承翰揮別前東家，拍攝全新形象照出發，鍾承翰表示：「任何一個角色都想嘗試，接下來想挑戰壞到骨子裡的壞人！」

男星鍾承翰今（21）日赴新莊棒球場為富邦悍將開球，這也是他人生第一次開球，他笑說自己興奮到睡不著覺，「很怕自己不夠帥，很怕會挖地瓜。」被問到為何找到自己開球，鍾承翰笑說，可能因為他陽光健康形象，「但最主要可能是要給女球迷一點福利，你說是不是？」鍾承翰要在千人面前投球很緊張，在家一直練習投球的姿勢，還跟漢寶和太太問，這樣帥不帥？因為起碼要有三方樣。我自己常騎車、爬山，衝浪、打球，運動細胞應不是太差。熱愛運動的鍾承翰，卻從未接觸過棒球，只有偶爾去到大魯閣玩揮棒、投接球。這次開球他感到很興奮，「真的很榮幸，昨晚還很興奮，但又怕投不好，但一想到將要站上投手丘，就興奮到睡不著，這對我來說是很難得的經驗！」說到兒子，「我現在非常enjoy和兒子的每件事情。」漢寶現在兩歲半，「我覺得他承襲了我的運動細胞，非常好動，就像運動健將一樣，風一樣的男子！」他很愛玩水，最有趣的是，沒帶他去過游泳池，上個月去飯店，他居然說不要游泳圈，只用輔助的兩臂小小的漂浮圈，就可以水上飄，讓他非常驚訝。對鍾承翰來說，漢寶的一切都很新鮮，也很有趣，而且漢寶很愛開泳池趴，每個假日都要在鄰居家門口開啟泳池趴，「兩歲半活動力很驚人，而且我發現他身上都是肌肉，快要抓不住他了。」