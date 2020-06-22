金秀賢炸肌8大塊　迷倒女神：非他不可！

▲金秀賢（左起）徐睿知、吳政世為《雖然是精神病但沒關係》主演。（圖／Netflix）

▲金秀賢劇中秀結實身材。（圖／Netflix）

由金秀賢與徐睿知所主演的療癒新戲《雖然是精神病但沒關係》20日開播，1、2集播完好評不斷，2位與吳政世接受訪問，金秀賢透露演技「開竅」，徐睿知在劇中毫不掩飾自己「想要金秀賢」的心意，直呼：「非常舒壓！」金秀賢在《精神病》飾演精神病患看護，坦言因此作學到演戲技巧，不用太過陷入角色，也可以把情緒帶給觀眾。他第一集換上制服前，裸上身展露結實腹肌；在開拍前，曾去醫院觀察看護工實際的狀況，透露儘管大家身體健壯，身上仍有歲月留下的痕跡，看起來的疲累感，是自己所沒有以及需要努力的部分，希望觀眾也能有所同感，一起為文鋼太（劇中角色）加油。徐睿知透露，飾演高文英不顧他人感受以及自私的一面，讓她非常苦惱，但鋼太的出現，漸漸領悟到同理心並會體諒他人，預告角色將會朝正向改變，希望大家能發現她在演技上的差異。她笑稱高文英因為深愛著文鋼太，反而會很率直將心意表達出來，對自己而言相當「舒壓」，總是一臉「我想要他」、「我非他不可」的樣子讓她覺得有趣。吳政世也發揮獲得《百想藝術大賞》電視部門男配角的實力，詮釋有自閉症的文尚泰，演技相當有說服力與震撼力，他事前做足功課，也小心謹慎處理演技上的力道，希望把文尚泰的單純、純潔魅力傳達給觀眾。他還笑稱有徐睿知在「讓畫面都變美」，再加上金秀賢演技上的幫助，讓他演戲不會感到空虛。《雖然是精神病但沒關係》每週六、日晚間9點半獨家與韓國同天在Netflix上線。