票選最想看的線上演唱會　他們打敗天后成冠軍

▲五月天（左圖）獲得民眾最想看的線上演唱會第一名，蔡依林位居第二。（圖／相信音樂提供、凌時差提供）

自今年年初起，2019新型冠狀病毒（COVID-19）

延燒全球，大型活動紛紛喊卡，歌手首當其衝，演唱會一場接一場停辦，讓他們將演唱舞台轉至線上，開起線上演唱會，突破距離限制，雖然少了面對面互動，卻讓更多粉絲可以加入。《NOWnews今日新聞》就這陣子的線上演唱會熱潮，調查哪些藝人辦線上演唱會，最讓人期待。

最讓人期待的線上演唱會

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冠軍由五月天奪下，以逾三成票數，拿下第一名。而五月天也似乎早就聽到五迷們心聲，在五月最後一天履行與歌迷的「五月之約」，舉辦線上演唱會，一連飆唱多首經典歌曲，還驚喜隔空合體蕭敬騰、李榮浩和毛不易。而這場線上演唱會在短短10分鐘內，讓相信音樂的YouTube頻道吸引了破30萬人觀賞。

▲五月天履行「五月之約」，舉行線上演唱會。（圖／相信音樂提供）

緊接在後的是，五月天主唱阿信的「緋聞網友」蔡依林，蔡依林在去年舉辦的演唱會令人印象深刻，無論是舞台服裝、歌單安排都讓人再再見識到天后魅力。

至於情歌天后梁靜茹成為票選中，最想看她線上開唱的藝人第三名；而周杰倫和許如芸，則是分列第四、第五名。

而在2020年邁入下半年時，台灣疫情趨緩、逐步解封，5566也宣布，

。完整民調結果

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▲蔡依林「蔡依林Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會」台北站最終場合體五月天。（圖／記者林柏年攝, 2020.01.05）