票選最想看的線上演唱會　他們打敗天后成冠軍

自今年年初起，2019新型冠狀病毒（COVID-19）延燒全球，大型活動紛紛喊卡，歌手首當其衝，演唱會一場接一場停辦，讓他們將演唱舞台轉至線上，開起線上演唱會，突破距離限制，雖然少了面對面互動，卻讓更多粉絲可以加入。《NOWnews今日新聞》就這陣子的線上演唱會熱潮，調查哪些藝人辦線上演唱會，最讓人期待。
最讓人期待的線上演唱會！冠軍由五月天奪下，以逾三成票數，拿下第一名。而五月天也似乎早就聽到五迷們心聲，在五月最後一天履行與歌迷的「五月之約」，舉辦線上演唱會，一連飆唱多首經典歌曲，還驚喜隔空合體蕭敬騰、李榮浩和毛不易。而這場線上演唱會在短短10分鐘內，讓相信音樂的YouTube頻道吸引了破30萬人觀賞。
緊接在後的是，五月天主唱阿信的「緋聞網友」蔡依林，蔡依林在去年舉辦的演唱會令人印象深刻，無論是舞台服裝、歌單安排都讓人再再見識到天后魅力。
至於情歌天后梁靜茹成為票選中，最想看她線上開唱的藝人第三名；而周杰倫和許如芸，則是分列第四、第五名。
而在2020年邁入下半年時，台灣疫情趨緩、逐步解封，5566也宣布，8月在高雄開唱，成為解封後第1場萬人演唱會！但即使台灣的大型活動可望逐漸恢復，相信線上演唱會，還是會成為未來的表演趨勢之一。完整民調結果點此。
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