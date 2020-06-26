我媽超正！誰是網友心中「仙女級辣媽」　42歲的她奪冠

▲李千那與兒子的合照掀起網友討論。（圖／李千那IG）

▲賈靜雯駐顏有術。（圖／賈靜雯臉書）

▲賈靜雯與梧桐妹。（圖／賈靜雯臉書）

▲賈靜雯一家五口。（圖／賈靜雯臉書）

▲隋棠是演藝圈的時尚辣媽。（圖／隋棠臉書、IG）

▲隋棠與兒女合影。（圖／隋棠IG）

▲孫芸芸奇蹟凍齡。（圖／孫芸芸IG）

▲孫芸芸和女兒廖思惟宛如姊妹。（圖／廖思惟IG）

▲孫芸芸（右後）和女兒廖思惟（左後）、媽媽何念慈（前）的同框照也很驚人。（圖／廖思惟IG）

歌手李千那日前曬出參加兒子畢業典禮的照片，站在帥兒子身旁的她，被網友戲稱是「女友來獻花」，引起熱議。當今演藝圈不少女星升格人妻、人母，但她們即便生了小孩，身材卻一點也沒有改變，甚至比產前還要苗條，《NOWnews今日新聞》列出10位辣媽名人與女星，請網友選出「哪位媽咪在您的心目中依舊火辣？」其中孫芸芸、隋棠的得票數不相上下。獲得第三名的是演員賈靜雯，賈靜雯與前夫孫志浩育有一女「梧桐妹」，2015年二嫁男星修杰楷，並生下2名女兒「咘咘」、「Bo妞」，今年已經45歲的她，臉蛋依舊滿滿的膠原蛋白，身材也沒有「走針」，與大女兒的合照中，整個人散發少女味，令人佩服她的保養功力。拿下第二高票的是名模隋棠，她與老公Tony結婚5年，陸續生下大兒子Max、二女兒Lucy及么兒Olie，一家五口幸福美滿。隋棠今年39歲，已是輕熟女年紀，但不管是公開場合還是生活照中的她，絲毫不見一點媽媽味，女神氣場依舊強大，難怪有人羨慕家裡住著一位仙女等級的老媽。有「第一名媛」封號的孫芸芸奪得冠軍，她以些微差距險勝第二名的隋棠，孫芸芸早屆不惑之年，但已生了2胎的她，四肢纖細不說，全身肌膚吹彈可破，身材緊實又前凸後翹，英國《每日郵報》就曾刊出孫芸芸和女兒廖思惟的合影，以「違背年齡的容貌」形容這位辣媽，蔚為話題。後續排名依序為Angelababy、昆凌、小S、Ella、Melody、關穎、林心如。（編輯：楊穎軒）