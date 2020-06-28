專訪／被網砲轟暴瘦至38公斤　王晴努力翻身再圓歌手夢

▲王晴從金門隻身一人到台北打拼。（圖 / 記者葉政勳攝）

▲王晴出微寫真EP《小小》。（圖 / 記者葉政勳攝）

▲王晴當時爆瘦，體重只有38公斤。（圖 / 王晴提供）

▲曾莞婷站台王晴（左）發片記者會。（圖／愛秀演藝提供）

▲王晴為拍戲努力學習台語。（圖 / 記者葉政勳攝）

▲王晴努力追夢。（圖 / 記者葉政勳攝）

王晴日前推出微寫真EP《小小》，推出兩首歌曲，而《小小》由她自己填詞，講述追求愛情的女生，渴望平凡的愛情；第二首歌《無邊際》說的是年輕人離鄉背井到異鄉打拚，「對我來說，來到大城市打拼的人，都是有無邊際的夢想」，就像她自己離開金門，一個人來到台北念書打拼，卻也有過跌跌撞撞。談到演藝之路，王晴出道7年，靠著螢幕處女作《世間情》、《甘味人生》漸漸打開知名度。王晴透露當時考試是全金門最高分，保送到北藝大美術系，即使對自己的作品要求很高，內向的她對自己卻超沒自信。從小畫畫到大，王晴開始倦怠，嘗試接觸模特兒工作增加自信心，拍了好幾年遇到瓶頸，剛好有機會拍廣告，對在眾人面前講話都會結巴的她來說，無疑是一大考驗，第一次試鏡兩支廣告都上，但往後的一年裡跑上百個試鏡，卻全落空，給了她當頭棒喝。首次正式戲劇演出是《世間情》，在高壓八點檔環境下工作，加上自己對台語真的不在行，王晴身體吃不消暴瘦至38公斤，導致她那段時間生理失調長痘痘、荷爾蒙也失調。當時角色吃重，每天都是10幾20頁的劇本，王晴只能花更多時間讀劇本，靠著寫中文、羅馬拼音死背台語的台詞，由於不理解台語意思，加上走位、演技都不純熟，每天播出都遭受網友攻擊。跟她對戲的演員，各個都是前輩，王晴帶著初生之犢的勇氣，卻慘遭網友砲轟拖累其他演員，「批評聲浪不斷，我壓力又更大」，不過王晴自我要求高，還是會看網友的建議，每天也會從播出看自己的表現，終於讓她撐過去這半年，「大家看到我的努力，網友風向大轉，稱讚我進步很多。」王晴也特別感謝前輩鄭仲茵在飾演她媽媽時，傳授她很多演戲的技巧，另外，謝承均、江國賓、曾莞婷、吳鈴山全都是王晴演戲路上的貴人。王晴日前發了微EP《小小》，七月要再推出數位單曲，接下來更會自己當導演拍MV，「沒有追求訂閱、觀看數要多少，純粹做興趣。」被問到這次忙完音樂上的作品還會回歸八點檔嗎？王晴說自己有演戲魂，也很想演戲，但因為這回的音樂作品籌備多時，受疫情影響已拖了半年，而且這也是她的夢想，她更透露年底還會推出6首歌專輯，中間有考慮拍寫真，但拍戲可能是明年的規畫了。兼具歌手及演員身分，王晴坦言自己取捨不了，兩種都很喜歡，甚至想過主持，完美主義的王晴自嘲有控制狂，她什麼都想做，都想嘗試，卻也都要做到最好，也有考慮之後出書，分享這12年來吃素的心情，王晴的人生有太多計畫要去實現，她也正努力朝著目標邁進。33歲的王晴，至今單身3年，好友大牙日前成為人妻，她笑說自己一切看緣分，不會因為想要結婚而結，打算先把夢想完成，再進入人生下一階段。