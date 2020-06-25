BTS老闆「瘦一大圈」掀討論　韓媒：讓人認不得

▲▼房時爀瘦了，韓媒盛讚。（圖／翻攝SBS、Mnet K-POP YouTube、韓網、I-LAND IG）

▲▼《I-LAND》的練習生宿舍花費韓幣70億打造。（圖／翻攝Mnet K-POP YouTube）

由CJ E&M與BTS的經紀公司「Big Hit娛樂」合作打造的選秀節目《I-LAND》明（26日）晚開播，昨的記者會上，BTS老闆房時爀的身材意外受到討論，有媒體對比他一年前的照片，甚至盛讚「減肥後讓人認不出來的房時爀」，十分逗趣。活動中也公開練習生的豪華宿舍，斥資70億韓元（約台幣1.8億元）裝潢的獨棟空間，讓人嘖嘖稱奇。《I-LAND》由房時爀擔任製作人，找來南宮珉主持，Zico與Rain為導師，更請到IU獻唱主題曲，堅強陣容讓外界十分期待他們培養出的明日之星。節目昨舉行發布會，揭開花費70億打造的23位練習生獨棟宿舍，該建築物為2層樓，1樓有群體、個人練習室之外，大廳更擺放供12位優勝者的座椅。獨棟宿舍的2樓為練習生寢室與活動空間，除了基本的客廳、廚房與更衣間，還有健身房與醫療室及露天陽台，而練習生的房間為4間，以黃、紫、綠、藍4色區分，此外還打造由6個小舞台組成的表演舞台，豪華裝潢驚呆網友，師資與製作方讓節目未播先轟動。除了豪華宿舍，記者會上的房時爀身材也是另一焦點，韓媒以「減肥後讓人認不出來的房時爀」為題報導，粉絲認同他瘦身有成，但笑虧記者下標浮誇，表示：「不至於吧？化成灰我也認得出。」意外掀起討論。