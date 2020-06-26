進軍AV界遭踢爆說謊成性　網紅突喊「把IG當遺書寫」

網紅米砂身材惹火，近來她進軍AV界擔任監製，未料卻槓上辣模周荀，遭對方指控工作態度差勁，爆料她遲交工作、不付錢等行徑，甚至怒嗆她說謊成性，雖然米砂至今仍無正面回應，不過昨（25）日她突然公開喊話「決定把IG當作遺書來寫」，讓粉絲們十分擔心。





「交代一下自己的事情，免得我哪天暴斃大家不知道死因」，米砂透露最近在做自己開發的情趣用品時，發現其實商品開發沒有這麼容易，且包裝和行銷方面都必須由自己去設計。米砂坦言AV的工作十分忙碌，除了要和新人接觸、幫她們想要怎麼好好的成為一個出色的女優之外，還要花時間與剪輯師溝通、協調。



▲米砂透露最近在做自己開發的情趣用品。（圖／米砂IG） 「我已經決定把我的ig當作遺書來寫了，畢竟一天把24小時榨乾的情況暴斃也是早晚的事情」，米砂表示自己有很強烈的感覺身體即將要爆炸，沒有刻意減肥還能暴瘦8公斤。雖然很累，但是米砂始終保有熱忱，「其實最近就是在做一些算是幕後的東西，做的很累但是很開心，我心裡面是很喜歡打造一個東西的感覺」。（編輯：侯家瑜）



▲米砂吐露工作辛酸。（圖／米砂IG）