正妹女兒客串《生生世世》　方文琳爆料：她不敢看播出

八點檔《生生世世》方文琳和林嘉俐在劇中是獨立開業的新女性，兩人淵源從助產學校的同學開始，本週一場回憶學生時期的戲，找來方文琳的正妹女兒于齊優，來客串學生版的自己，何依霈則飾演學生版的林嘉俐。



▲于齊優（右）飾演學生時期方文琳。（圖 / 台視提供） 于齊優擁有一雙遺傳媽媽的靈巧大眼，加上兩個甜美酒窩，詮釋起方文琳學生時代的模樣，十分甜美。方文琳爆女兒的料，笑著表示：「她很害怕，還說播出那天不要在家，要把男友也帶出去，因為會害羞。我剛開始演戲時，在電視上看到自己會覺得很害羞。」于齊優在片中關心同學、幫忙接生，雖然只是為期兩天的客串拍攝，方文琳表示女兒很認真，事先也會做功課，她說：「女兒會問我台語怎麼樣講比較順，在家討論劇本時，她也會要求說要我跟她先演一遍。」



▲于齊優很害怕看自己演出。（圖 / 台視提供） 方文琳透露，劇組當初表達想找于齊優來客串，因為考量到女兒不太會說台語，一開始先是拒絕，但是後來在看過劇本後，覺得或許可以一試。方文琳笑說：「因為她不會講台語，怕她表現不好，但後來看了劇本，再加上文山哥擔任台語指導，都會把台詞的錄音檔寄給大家，我也有問過優優的意願，她說剛開始有點怕，但一集而已可以試試看。」



▲于齊優（右）安慰何依霈。（圖 / 台視提供） 劇組在桃園新屋拍攝，方文琳愛女心切，一大早親自開車載女兒到拍攝現場，讓優優先觀摩並熟悉環境，因當天母女倆在同一地點分別有不同場次的戲，到了下午輪到優優上場時，方文琳為了不給女兒壓力，已經收工的她刻意不在現場，待在另一個角落等優優收工，再一起回家。女兒漸漸累積了些演戲經驗，身為媽媽的方文琳表示不強迫孩子一定要進演藝圈，並說：「這圈子不是很好混，她很開心的在咖啡的工作上，有機會再說吧！」



