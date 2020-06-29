于正遺憾《神雕》沒請到baby　一句話讓陳妍希躺槍

女星陳妍希因拍攝《神鵰俠侶》與陳曉相識，於2016年結婚，婚後生下一子。當時，陳妍希在《神鵰俠侶》的裝扮因臉上的嬰兒肥被酸不是小龍女是小籠包。近日製作人于正因Angelababy一張古裝照，揭露當年小龍女選角內幕，還不小心酸了陳妍希。
于正昨（28）日在微博上分享一張Angelababy在節目上扮小龍女的照片，感慨寫上：「當初你要是沒有生病，來了我的《神鵰俠侶》，那我就不會被群嘲了，此生最大的遺憾！」這番話被解讀為暗諷陳妍希，被嘲笑沒仙氣扮小龍女。
于正發現自己失言，秒刪貼文，隨後又發一篇文解釋，「我也就感慨一下，沒有diss誰的意思，誰不愛盛世美顏？看到美麗的造型感慨一下錯了嗎？」還自我反省以後要少說點話，但他也知道自己做不到，最後還是氣不過，攻擊了那些批評他的網友：「罵人的你們都有神經病嗎？寫微博就是當下的感受，覺得不妥就刪了，哪有那麼多戲精上身？你以為我想上熱搜嗎？切！」
除此之外，于正還在群組裡談起此事，承認自己確實誤傷陳妍希，卻也表示「看在我送了她一個老公，給了她一次紅的機會，應該不至於那麼小氣吧！」最後補上一句「何況還送了她一次熱搜哈哈哈哈哈哈。」讓網友無奈：「于正真的是太閒，非要拉別人下水。」