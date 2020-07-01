最大彩蛋！林志傑首客串電視劇　男星嗨翻：能抄到他的球

電視電影《違反校規的跳投》，今（1）日官方釋出最新「特別卡司篇」預告，重磅宣布富邦勇士隊球員「野獸」林志傑，以及睽違戲劇螢光幕許久、素有「籃球精靈」美譽的顏行書加入客串演出，成為本片的兩大驚喜彩蛋。男主角吳念軒片中與林志傑的對戲就是打三對三籃球，他興奮表示：「就像在看真的籃球賽一樣的震撼，最難忘的是我竟然可以抄到林志傑的球！」



▲林志傑（左）客串演出讓演員都瘋狂。（圖／七十六号原子提供） 吳念軒首次詮釋罕見疾病「馬凡氏症」患者，無法過度激烈運動，以免導致心臟主動脈破裂，片中他受到球隊經理蔡瑞雪的鼓舞，想要加入籃球隊徵選卻不敢向前，在大飛的安排下與林志傑打籃球，得到他的一席話激勵，「籃球都還沒有放棄你，你卻自己先放棄籃球」，終於鼓起勇氣追求夢想。林志傑表示：「這次拍攝是蠻特別的體驗，之前有拍過平面照片或影片，但拍攝電視劇是第一次，看到現場大陣仗的攝影器材覺得很震撼；片中自己的角色是鼓勵男主角戰到最後、不要放棄籃球，覺得很有共鳴，因為這也正是我一直分享給許多年經後輩的話。」



▲林志傑（右）第一次參與電視劇演出。（圖／七十六号原子提供） 吳念軒戲裡戲外都相當興奮可以和林志傑一起站在球場上打籃球，他直說：「就像在看籃球賽一樣的震撼，專業籃球員好強，看到他們的熟練程度，很難想像練球是不是佔了他們大半輩子的時間。」同場演出的大飛則印象深刻，看劇本時以為劇組應該就是找一個演員演林志傑，「到了當天我還問，誰演林志傑，他們就回我，林志傑啊，當場嚇一跳，原本不緊張都變得緊張了。」現場他也跟林志傑對到，他不作他想：「就算被林志傑蓋火鍋，都備感榮幸！」



▲顏行書（右）繼《MVP情人》後，再次接演與籃球結合的戲劇。（圖／七十六号原子提供） 睽違戲劇螢光幕許久的「籃球精靈」顏行書，現職為SBL莊敬工家總教練，繼2002年出道作品《MVP情人》後，再次接演與籃球結合的戲劇，他談及片中「威力教練」這個角色跟平常生活滿像的，沒想到隔了18年後，又有一部戲劇能與籃球運動結合，他開玩笑說：「本來還滿擔心會有哭戲，還好沒有。」隨後正色表示：「就像以前一樣，希望籃球能夠透過戲劇影響更多的人，藉由許多勵志的故事能夠讓小朋友更加認識籃球的運動精神與真諦。」



