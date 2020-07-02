「鄉民老婆」怕粉絲不放人　演唱會票價驚見幸運密碼

2017年出道的「鄉民老婆」Julia吳卓源，從澳洲到台灣發展，至今已推出三張專輯及無數的合作單曲，去年剛發行第三張專輯《5am》，更參加了金音獎、新北耶誕、台中與桃園跨年，以及KKBOX風雲榜等大型的活動，而她將於9月12日在Legacy Max舉行「Julia 吳卓源 5:30 Live In Taipei」演唱會。
此場演唱會是以吳卓源的第三張專輯《5am》作為主題發想，以5點鐘剛過的「5:30」承先啟後來打開全新的一章，不但是節目名稱有巧思，連票價數字裡也暗藏著她的幸運密碼，門票價格便是以她的出生年分1994來作為票價。
Julia表示，這一次演唱會會讓大家看到聽到最愛的歌曲之外，更要將這段期間在家裡儲備的能量，一次在舞台上面完整爆發。她也公布嘉賓是合唱《買榜》的熊仔與RGRY，「因為如果這次演唱會裡面真的不唱《買榜》，我真的擔心大家會不肯放我回家，所以再怎樣一定要邀請他們一起來。」至於其他的演唱會嘉賓名單，Julia賣了個關子，但保證這一次演唱會處處有驚喜。此外「Julia 吳卓源 5:30 Live In Taipei」演唱會門票將於7月10日17:30於寬宏售票系統開始售票。