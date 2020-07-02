《慶餘年》男星曝選角內幕　「簽了一個合同」

▲張若昀在《慶餘年》飾演帶著現代人思想，穿越到古代的范閑。（圖 / 中天提供）

▲范閑第一個交心的摯友滕梓荊。（圖 / 中天提供）

古裝大戲《慶餘年》由張若昀、李沁兩位當紅演員領銜主演。范閑（張若昀 飾）在《慶餘年》的身份是私生子，張若昀談到對私生子這個角色感到「無所謂」，雖然私生子在古代會被嘲笑，但以現代人的眼光，范閑並不會覺得受到污辱，對范閑而言更重要的是「平平安安把這一世過完」，因為范閑在上一世是患有重症的青年，所以更加珍惜重新獲得的生命。張若昀在專訪中透露加入《慶餘年》劇組的原因竟是，「簽了一個合同，不能不來！」並開玩笑說演繹文武雙全的范閑是「本色出演」，而范閑這個角色與自己相近的地方就是「喜歡吃、喜歡玩！」訪談中展現其風趣幽默的一面。劇中常出現「泡妞」、「機器貓」、「狗血劇情」等現代用語，編劇王倦也說明，范閑是一個有現代思想的青年，藉由不停地在說現代台詞，表達他對封建社會的不認同，「在這樣的情況下，這些台詞既取得了喜劇效果，但更像他無聲的抗爭。」《慶餘年》這部劇主要傳達：「世道對階級的不公、對人性的壓迫。」在已播出的劇情中，沒有像小說有過多沈重灰暗的內容，反而加入很多有趣的台詞，也將每個角色形象塑造得更生動。張若昀受訪中也提到，滕梓荊與范閑從互相敵對、相交、相識，對范閑來說滕梓荊具有特別意義：「來到這個世界第一個與別人交心的關係。」對於滕梓荊之死，范閑心態上也有轉變，「因為他只是個護衛，被各種各樣的大人物瞧不起。」才會激起范閑的反抗。每週一至週五晚間八點，中天娛樂台《慶餘年》。