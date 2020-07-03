柯淑勤化身八點檔惡媳　飆罵公公還想謀奪家產

《姊妹們 追吧》將邁入最終回，劇中四位因戲結緣的好姊妹，也因四個家庭間的關係而更加緊密。但柯淑勤的公公唐川，因愛上張允曦（小8）的媽媽葛蕾，兩人展開了一段黃昏之戀。柯淑勤怕公公被人覬覦朱家雄厚家產，也擔心與對方輩份、關係尷尬，張允曦也覺得閨蜜懷疑自己媽媽而受傷，兩人因此大吵鬧翻。





劇中柯淑勤和洪都拉斯都想勸唐川收心，不料卻因此爆發激烈爭執。還上演了一段柯淑勤被公公當作惡媳婦，朱家三代化身成八點檔角色，逼迫上一代交出家產的戲碼。這也是柯淑勤、洪都拉斯繼先前跟阿喜的正宮小三對決後，再次詮釋八點檔橋段。柯淑勤還要狠辣飆罵台語，企圖逼迫公公唐川簽字，爭奪朱家產業。唐川還狠甩洪都拉斯耳光，怒罵「寵豬舉灶！寵子不孝！」



▲柯淑勤（左）逼迫唐川簽字畫押。（圖 / 東森提供） 為拍出八點檔誇張效果，這場戲從角色造型、八點檔式站位到特寫鏡頭都神還原，柯淑勤還加碼在自己眼角點痣，就為增加狠勁跟浮誇度，但正式拍攝時卻瘋狂崩潰笑場。洪都拉斯笑說這場戲全劇組都是從頭笑到尾，大家的八點檔演法實在很有喜感，所以大家都不斷笑場NG，自己更被章廣辰講破台語的橋段時噴飯爆笑。



▲章廣辰（左）破台語害洪都拉斯大笑。（圖 / 東森提供） 這場戲柯淑勤、洪都拉斯和唐川三人，都用八點檔式的台語流利對罵，章廣辰則要在一旁唯唯諾諾不敢出聲，一開口就是憋扭的破台語，形成超大反差。章廣辰笑說「其實我在家跟媽媽就是講台語，覺得自己台語還不賴，但能演出這樣的落差感也很爆笑。中間大家自己加了很多動作跟眼神，還刻意強調斷點，營造出本土劇的情境。譬如要等攝影機定位後再接著表演，一樣都是喜劇但表演的節奏完全不同，真的很有趣。」



