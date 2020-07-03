老王樂隊創作怪癖曝光！大提琴手急道歉：我比較容易激動

▲老王樂隊認真創作。（圖／公視提供）

▲老王樂隊新歌首播即將上線。（圖／公視提供）

公視《青春發言人》長期關注青少年議題，有鑑於在21世紀出生的年輕世代在2020年正好開始步入成年，特別推出年度企劃「我們的青春練習曲」，向全台18至20歲的同學募集影片，請其述說現階段的心情故事；同時邀請獨立樂團「老王樂隊」將青少年的心聲譜寫成曲《這樣就好 這樣就好》，主唱張立長表示：「在徵件影片中，看見許多同學的掙扎與不安，希望我們的歌可以讓大家獲得一些前進的能量。以《我還年輕 我還年輕》打開知名度的「老王樂隊」，為了這次的創作能更貼近青少年所思所想，花了1個月消化同學們的投稿影片，貝斯手廖潔民笑說：「除了在公視看，還有回家作業，過年時也看了50支同學拍的影片，這種方式對我們來說挺特別。」主唱張立長也分享後續寫歌過程其實蠻「ㄎㄧㄤ」，回想某次和朋友一起看《殭屍先生》，突然靈感一來就趕緊衝進房間，也有過吃飯吃到一半就寫起歌來，坦言：「大家聚在一起，人跟人接觸就會產生一些新的想法和突破。」被問到編寫《這樣就好 這樣就好》有沒有特別卡關的狀況？鼓手馮會元苦笑，「最困難的就是大家想法很不一樣，然後就得來回說服彼此。」電吉他手童偉碩對此卻不以為意，「因為每個人的東西都不是完美的，都會有要修改的地方，這就是生命的無常啊！」但團員們也趁機爆料大提琴手邵佳瑩在討論時還會站起來拿著弓表達意見，讓其他人有點緊張，對此佳瑩羞回：「我比較容易激動，如果在溝通上有造成傷害就會趕快道歉！」並強調絕對沒有做出肢體傷害。