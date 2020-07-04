男星與低潮作伴　勉勵粉絲遇困難保持初衷

IVAN 艾文在

7月13

日發行最新單曲《Good Life》，對於「Good Life」，艾文給了註解：「和愛我的人跟我愛的人在一起，做大家喜歡的事情，

那個當下就是Good Life

！」他在

MV

中大換三套造型，這次更轉大人導演安排貢上清純短髮白皙美女同框，被問及心目中女友的形象是怎麼樣的？單身的他表示：「感覺對不對是最重要的，形象好雖然很重要，但感情內也包括好的溝通等等。

一切靠感覺。」

▲艾文在MV中化身畫家。（圖／混血兒娛樂提供）

▲艾文在創作歌曲時，心情低落。（圖／混血兒娛樂提供）

MV裡，艾文化身畫家畫著女主角，他卻表示現實生活中沒有為愛人做過畫，「畫畫天分不是很好，但我無聊喜歡看畫，會試著讓我的畫畫功力更強」。有趣的是，如果一個人在荒島要度過，會選擇帶哪2樣東西度過好日子？他直覺答覆：「刀與打火機，方便用來造火、烹煮食材解飢求生。」寫歌的情緒左右了歌的形狀，艾文坦言創作這首歌當下的心情其實是低落的，人與人的溝通沒想像中簡單，有些事情試著去溝通反而會讓自己擁有更多麻煩，他於是產生體悟「檢討自己發生的 錯誤，讓自己變成更好的人」，學會與自己的低潮黑夜作伴，艾文也勉勵聽歌的樂迷：「為我想要過的生活而努力，雖然路上可能遇到很多困難，但保持初衷撐過去， 更努力！希望我們都可以越來越好 Have a Good Life。」