陳妤瘋狂練塔羅牌　期待到「賭場」做這件事

▲▼陳妤想到賭場發牌。（圖／華映）

新生代女星陳妤接連以《戀愛沙塵爆》中的男人婆巴柔妹，及《我們與惡的距離》中的李大芝，受到歡眾喜愛躍上大銀幕，在首部接演的校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》中變成一位熱愛算塔羅、星座的大四學生，也是療癒系作家肆一的頭號書迷。為了揣摩愛算命又古靈精怪的迷妹一角，她立刻找會星座及塔羅的朋友指導，自學各式算命方式，沈浸在命理學中，一有空便會找家人好友算命，來練習架勢，她笑說：「塔羅是種很玄的東西，各種牌陣的不同又有不同的解法，學著學著覺得很有意思，好像培養了新的興趣。」但最讓陳妤得意的是算塔羅時，可以單手很美麗的把牌攤開，她很有成就感的說：「我真的手一拉就可以把牌攤成一個微笑的弧線。」但她透露在正式拍戲時，因為太過緊張，反而經常失敗，讓她當賭神的美夢破裂，她大笑說：「常常到中間就斷了，微笑線笑不出來啊！但只要成功了，我就有種我可以去澳門的賭場當發牌手的自信。」陳妤在片中一直暗戀青梅竹馬的曹佑寧，沒想到他竟然跟她的好朋友林映唯告白，上演好閨蜜愛上同個男生的衝擊狀況，但她私下與林映唯因戲結為好友，她笑說：「我真的視她為心中的女神，而且面對她時，我覺得自己很像直男，都會忍不住讚美她很正、很漂亮！還會有點想保護她的感覺，真的很入戲吧！」