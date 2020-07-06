桃花朵朵開！7月感情運最順「5星座」曝光　天蠍有望脫單

有些人天生異性緣就超好；有些人則花了大把力氣仍難討異性歡心，感情這種事除了隨緣之外，其實來點運氣也是有加持作用的。根據《靈匣網》報導，7 月份有「 5 大星座」感情運大開，特別是「天蠍座」將有機會脫離單身。天蠍座魅力爆棚，總能吸引異性的注意，自身也能明顯感覺到似乎在不知不覺間成了眾人焦點。單身的天蠍有望順利脫單，如果想要參加相親活動，會有很好的結果；有伴的天蠍則需注意和對方交流的方式，改變自己的態度，情感將會飛速提升，稍稍控制情緒，兩人關係會有明顯進展。如果金牛座想整理自己的感情關係，要果斷一點！想從舊關係中掙脫出來，就不要有任何猶豫，主動做出改變就能很快得到自己想要的結果。若正在尋找下一任戀人，千萬別被舊情舊事困擾，相信未來會更好，勇敢往前邁一步，幸福很快就會降臨身邊。在提醒一下金牛朋友，情感運勢的關鍵就是「主動」和「勇敢」。想調整情感關係的天秤座可以開始行動了，對感情有期待，自己必須主動出擊，過多猶豫容易錯過機會。如果天秤座對自己未來的感情沒有規劃，可以試著多結交一些朋友，7 月份異性緣會很好，甚至有可能會遇到異性貴人。有固定伴侶的天秤只要對對方多一點關懷，情感發展方面，就能得到理想的效果。單身的牡羊座會遇到渴望已久的愛情，部分牡羊座的情感發展速度飛快，從相遇到相知再到相戀，不需要消耗太多時間，迅速進入熱戀期，心中的甜蜜難以言喻。若牡羊座處於異地戀的關係中，感情也會有較為明顯的發展，很可能異地戀馬上就要結束了，彼此很快進入新的感情模式，珍惜緣分會有意想不到的結果。雙子座 7 月的感情生活會非常豐富，身邊會出現不少追求者，與曖昧對象上也會有非常明顯的發展。雙子座可能需要主動一點，勇敢的向周遭人表露自己的感情態度，這樣會得到朋友的幫助，在朋友的撮合下能快速跟自己喜歡的人終成眷屬。至於已有男女朋友的雙子座，建議多關注另一半的需求，不要被外面花花世界吸引，把握當下緣分是最重要的！（編輯：許苡晴）