金鐘影帝上半年僅工作11天 　第一次排練舞台劇就丟本

舞台劇《最後一封情書》因疫情影響，原定四月及六月的演出緊急喊停，而也因為延期，意外讓劉瑞琪與夏靖庭兩位金鐘影帝、影后，再度劇場相遇。女主角劉瑞琪表示，跟夏靖庭兩次緊密合作都是在劇場，「第一次我們倆是演一對怨偶，這次他直接變成我的靈魂！」而夏靖庭因疫情，上半年度才工作11天，開玩笑表示自己第一次把一個劇本看得如此的仔細，甚至第一次排練就丟本。

▲劉瑞琪為舞台劇獻聲。（圖 / 全民大劇場提供）

《最後一封情書》以喜劇探討善終議題，女主角劉瑞琪特別「獻聲」，演唱主題曲「最後一封情書」作為整齣戲的完美落幕，逼得觀眾戴著口罩哭到吸不到空氣。以《搭錯車》紅遍大街小巷的劉瑞琪，曾經出過一張唱片，但後來以戲劇為重心，進錄音室主要都是為了配音，這次自願為舞台劇開嗓，她笑自己真是自不量力：「導演提到最後Ending，對男主角的告白要改成歌曲，我當時隨口回：『那就讓我來唱吧！』」

女主角在劇中因曾向丈夫過度急救而造成遺憾，這份虧欠讓女主角在癌末時產生幻覺，開始可以看到已經離世的丈夫，首演時，由北藝大戲劇系系主任朱宏章老師擔任這個奇幻角色，但卻因檔期調整，改由金鐘影帝夏靖庭擔綱演出，夏靖庭表示自己曾罹患憂鬱症時期，也有幻聽的狀況，所以蠻能與這個角色連結，「雖然我的角色設定是一位軍人，但我會以活潑開朗的形象來呈現」。

▲夏靖庭因疫情影響上半年只有工作11天。（圖 / 全民大劇場提供）

劉瑞琪開心表示，上次兩人有情感緊密的戲，也是在舞台劇，「當時為了要跟夏靖庭互動更好，我還大膽的邀請他到家中一起磨戲，很感謝當時他如此配合我這個生手！」夏靖庭則表示劉瑞琪從以前到現在，個性都沒有變，「能在這行維持單純，是很難得的事。」兩人首次面對面排練，沒想到夏靖庭就已經丟本，讓大家驚嘆不已，夏靖庭透露，因為疫情影響上半年工作只有11天，他有大把的時間可以陪伴家人還有「研讀」劇本，他開玩笑說：「我從來都沒這麼專注過！」被問到近期工作近況，夏靖庭直呼好日子要過完了，「下半年的戲都撞在一起，小朋友要去上課，我也要去上班，不能一直陪在他們身邊，好捨不得。」