《多情城市》如萍跟志龍相認！廖苡喬跟偶像對戲圓夢

▲廖以喬開心如萍終於跟志龍相認，可以擺脫淚人兒封號。（圖 / 民視提供）

▲廖苡喬感謝霍正奇在拍攝上給非常大的情緒回饋。（圖 / 民視提供）

八點檔《多情城市》劇情如火如荼展開，而觀眾最期待的羅俊（陳志龍）跟邱如萍，也即將相認，完成許多觀眾的心願。預告曝光也讓許多觀眾敲碗說「終於等到這一刻了!」、「邱如萍再笨也有聰明的時候」。廖苡喬表示在拍攝九份山區拍攝相認戲時，夏天瀑布水量大，所以水聲非常大聲，導致兩人在對戲的時候，都聽不太清楚對方說話的聲音，只能靠肢體語言跟看嘴型來感受對方的情緒。廖苡喬說因為自己一邊耳朵有受過傷，所以聽力不太好，在拍攝下好像演默劇，尤其當導演喊卡的時候，兩人有默契異口同聲說真的還有「嗡嗡嗡」的回音。以往來瀑布拍戲的廖苡喬表示，之前每一次跟一代陳志龍（傅子純 飾）來都會下大雨，還被他笑是「雨神」，沒想到現在跟二代志龍（霍正奇 飾）來外景，天氣是晴天有雲非常舒服，讓她開心把雨神封號還給傅子純，還給霍正奇「太陽神」的稱號。這一次跟霍正奇搭檔演出，讓廖苡喬直呼幸福，因為「丁哥」霍正奇是她的偶像，可以跟他對戲真的有美夢成真，而且更被他圈粉，加上他飾演的志龍情緒超飽滿，每一次在對戲上都給予超大的回饋，才能撞擊出這麼多火花。讓廖苡喬開心的是兩人相認後，如萍會開始振作起來，會展開不一樣的面貌，她笑說非常期待，可以擺脫淚人兒了。