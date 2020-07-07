妻夫木聰「慾火烈愛」偷吃超正人妻　床戰舔腳5分半！

▲妻夫木聰（左）與夏帆在片中有舔腳激情床戲。（圖／中影）

▲片中，妻夫木聰（左）與夏帆舊情復燃。（圖／中影）

電影《慾火烈愛》找來妻夫木聰及夏帆主演，他們片中的「情慾戲」是一大看點，一場長達5分半、幾乎一刀未剪的床戲，妻夫木聰吻遍夏帆全身甚至舔她腳趾，且兩人的叫床聲激烈不已，讓人看了臉紅心跳，妻夫木聰就表示：「明年將滿40歲，當我思考差不多能詮釋成熟戀愛時，剛好接到一直很想合作的三島導演的邀約，這個機緣讓我非常開心。」妻夫木聰在日本電影試映會上，被問及婚姻生活中互相忍耐的界線，他表示：「這個問題很難回答，很多人對於結婚是有一定條件的，我很少考慮這些問題，對我而言結婚就是要包容一切，所以沒有忍耐這種詞，也沒有所謂的忍耐，因為是一家人，雖然我不喜歡忍耐，但是忍耐應該也會很享受吧。」導演三島有紀子也透露，在所有角色中，第一個決定的就是飾演鞍田的妻夫木聰，她說：「他的眼神總是很溼潤，帶著深深的思考包容著這個世界，與此同時，也一直渴望著自己身為表演者的專業，他能讓我感覺到渴望著某種事物的男人的性感。當他挑戰減重，讓身體也處於渴望的狀態下，澄澈感官直到最敏銳之處而現身於片場時的那個瞬間令我難忘。」該電影故事講述村主塔子（夏帆 飾）本擁有平凡幸福的婚姻，和事業有成的丈夫（間宮祥太朗 飾）及可愛的女兒過著無憂無慮的日子，卻在一次丈夫的聚會中巧遇前男友鞍田秋彥（妻夫木聰 飾），從此平靜的日子起了漣漪。重返職場的塔子與鞍田一起工作，才發現別離沒讓兩人的愛情消逝，十年的寂寞讓再次靠近的兩人依偎在一起，但這段禁忌關係也讓兩人命運邁向無法想像結局。《慾火烈愛》7月10日在台上映，電影預售票可至博客來購買。