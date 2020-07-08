超想「偷聽別人說話」　莎莉賽隆發願當另類超級英雄

▲莎莉賽隆在《不死軍團》永遠死不了。（圖／Netflix）

▲凱特布蘭琪(中)演出《無界之殤》。（圖／Netflix）

奧斯卡影后莎莉賽隆在最新Netflix動作電影《不死軍團》裡，扮演已經活了超過6千年的不死人，當她被問到現實生活中最想要哪種超能力時，笑說：「我想要變成隱形人！」銀幕上身經百戰的莎莉賽隆，這次挑戰演出擁有不死之身的女戰士安蒂，預告裡就能看到她被亂槍打死又復活的驚悚畫面。她忍不住用「非常非常疲憊」，來形容這個在數千年生命中不斷戰鬥、死亡又復活的不死女戰士，所以被問到若能夠選擇，會想要什麼超能力，她完全不考慮再當不死人，只想讓自己隱形，除了可以躲避狗仔隊和大眾目光，還能反客為主，偷聽別人說話，展現女神不願受人掌控的天生霸氣。此外，Netflix下半年星光熠熠，獨家播映的神級片單，還包括奧斯卡影后凱特布蘭琪參與製作並演出的影集《無界之殤》，希拉蕊史旺、鄔君梅主演的太空科幻影集《遠漂》，以及莉莉詹姆斯與艾米漢默共組「神仙家庭」的驚悚電影《蝴蝶夢》、好萊塢金獎鬼才編劇查理考夫曼的收山之作《我想結束這一切》。而恐怖影集《鬼入侵》也推續作《鬼莊園》，另外由奧斯卡名導史蒂芬史匹柏領銜監製、知名動畫公司夢工廠製作的動畫影集《侏羅紀世界：白堊冒險營》亦將上線，為風靡全球的恐龍冒險故事，揭開新世代的序幕。