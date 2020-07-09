影／美版「虎姑婆」駭人出沒　直搗台灣觀眾童年陰影

只見預告中，專吃孩童的千年女巫附體小鎮居民，張牙舞爪、

《皮行者》的兩位導演布雷特皮爾斯（Brett Pierce）、祖魯皮爾斯（Drew T. Pierce）表示，從小就是恐怖電影的忠實愛好者，這次在劇本上為「千年女巫」這個角色，下了非常大的功夫，不僅蒐集了各種文化中有關巫婆的民間傳說與神話，甚至反覆觀看80年代的《巫婆》《後窗》與《E.T.外星人》等經典之作，致力打造出具有濃厚暗黑神話色彩的恐怖電影。

▲《皮行者》與台灣家喻戶曉的「虎姑婆」有幾分相似。（圖／車庫）

另外，為了呈現「

導演們表示：「

▲青少年班發現千年女巫。（圖／車庫）

《皮行者》講述父母分居後，

變形扭曲的可怕面貌，加上詭異的「變身轉骨」音效，令人不寒而慄！這是電影《皮行者》，劇情設定與台灣家喻戶曉的「虎姑婆」有幾分相似，剝皮入骨的恐懼，將直搗觀眾的童年陰影。千年女巫」的恐怖形象，兩位導演還特地找來《陰屍路》的特效化妝師，細心打造女巫身上皮膚斑駁腐爛的駭人樣貌。希望觀眾們在看這部電影時，感到驚訝且激動，並跟隨劇情的走向，引發內心的不安以及情緒波折。」正值叛逆期的青少年班，被送去和父親一同度過暑假，然而，隔壁隣居的怪異行徑，卻令班日漸感到不安，他開始注意到一名來自森林的千年女巫，已假扮成鄰居女主人，準備對自己和家人伸出魔爪……。