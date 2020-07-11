李行導演90大壽談「墓碑」　想在上面刻一部電影！

台灣影壇教父李行導演，是縱橫台灣電影史最重要的導演之一，

「行影．台中－李行導演90耆壽影展」

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李行導演90歲農曆生日

提到生日願望，李行導演希望

疫情趕快過去，希望大家跟他一樣活到90歲，對於大陸電影無法參加金馬獎，他則覺得可惜，但認為台灣的金馬獎還是得繼續辦下去。

▲▼眾人為李行導演（前排中）祝壽。（圖／海鵬）

至於心裡還有沒有尚未完成的事？李行導演則發揮搞笑功力表示：「我和《秋決》的演員歐威，本來想合作一部電影《跪在火燙的石板上》，結果還沒拍他就過世了，我想我今生今世也拍不了，之後可以在我的墓碑上刻上『《跪在火燙的石板上》籌備中』。」讓現場所有人哈哈大笑。

包括台中市長盧秀燕、導演朱延平、導演陳坤厚、導演萬仁、攝影師賴成英、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、亞太影帝石雋、演員蘇明明、演員王滿嬌等人，都在現場為李行導演獻上祝福。