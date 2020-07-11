李行導演90大壽談「墓碑」　想在上面刻一部電影！

台灣影壇教父李行導演，是縱橫台灣電影史最重要的導演之一，電影圈為90耆壽的他，舉辦「行影．台中－李行導演90耆壽影展」，一次回顧李行導演15部著名作品，總含金量高達19座金馬，也能看見柯俊雄、甄珍、秦漢、鍾鎮濤等多位影帝、影后俊美身影再度登上大銀幕。今（10）日正好是李行導演90歲農曆生日，而他也特別到台中接受眾人的祝賀。
提到生日願望，李行導演希望新型冠狀病毒肺炎疫情趕快過去，希望大家跟他一樣活到90歲，對於大陸電影無法參加金馬獎，他則覺得可惜，但認為台灣的金馬獎還是得繼續辦下去。
至於心裡還有沒有尚未完成的事？李行導演則發揮搞笑功力表示：「我和《秋決》的演員歐威，本來想合作一部電影《跪在火燙的石板上》，結果還沒拍他就過世了，我想我今生今世也拍不了，之後可以在我的墓碑上刻上『《跪在火燙的石板上》籌備中』。」讓現場所有人哈哈大笑。
包括台中市長盧秀燕、導演朱延平、導演陳坤厚、導演萬仁、攝影師賴成英、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、亞太影帝石雋、演員蘇明明、演員王滿嬌等人，都在現場為李行導演獻上祝福。「行影．台中－李行導演90耆壽影展」將於7月11日到8月1日，在台中「中山73」影視藝文空間舉辦。
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