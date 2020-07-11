吳慷仁當過工人、擺過地攤　感慨：不讀書不代表不懂自己

▲吳慷仁上公視談話節目《36題愛上你》提及表演空氣調酒的過往（圖／公視提供、吳慷仁臉書）

公視實境談話性節目《36題愛上你》邀請金鐘視帝吳慷仁接受主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒拷問。從受邀到正式上節目，吳慷仁考慮了1個多月，自曝一上台就緊張到「需要來一杯酒」。





訪談節目裡，吳慷仁透露出道前做過近40份工作，當過工人、擺過地攤、收過垃圾，也會咖啡廳端盤子、酒吧調酒、超市打工，他認為不讀書不代表不乖，但人必須要清楚自己為了什麼而做。





吳慷仁表示，因出身單親家庭，他意識到想要的東西必須自己去賺錢才能得到，對讀書自然沒太大興趣，他說「領到薪水袋有種踏實感」，被問薪水拿去買什麼？他坦蕩笑說：「繳學費、偷偷買機車、請女友吃飯！」。





打過不少工，人生百態皆見過，但他坦言對「魚」充滿恐懼，源於在台東服替代役期間「被魚攻擊過」，就此埋下一輩子陰影。他回憶那時大熱天，看到有出家人在湖裡游泳，忍不住跳下去也游起來，孰料被數尾大魚前後夾擊，嚇得他瘋狂游上岸，期間還被魚尾打臉，當場嚇歪喊「救命」。





後來上岸後，吳慷仁發現岸邊有人在燒金紙，才曉得原來那湖裡前一天下午有小孩溺斃，而且過去還發生多起意外，所以出家人才在湖裡超渡，因此埋下他對魚更深的恐懼。



▲吳慷仁上公視談話節目《36題愛上你》提及表演空氣調酒的過往（圖／公視提供）

身為一位專業影視人員，吳慷仁為角色不惜犧牲，從外型的改變就能明顯看出來，在臉書動態上常看見他「忽胖忽瘦」的身形，他透露曾短短一個半月吃胖30公斤，殺青後又馬上恢復原來體重。





對此，Sandy求問「到底麼瘦的？」，吳慷仁強調自己「非常自律」，除了嚴格執行斷食，控制每一餐卡路里，維持每天運動2小時的習慣；一旁唐綺陽苦笑說「我就是不自律，要朋友看著，他們一撤之後，我憤怒壓抑過久又把它吃回來，還又胖了20公斤」令全場笑翻。





吳慷仁從「花拓也」一路到演到「王赦」，從不被記得名字到成為金鐘影帝，在演員的旅程中經歷不少波折，他自爆曾在新人期間拍攝《下一站，幸福》，因不懂走位，狂擋安以軒鏡頭，連燈光師都拉衣角說「你擋到女主角了」，當時很受挫，幸好劇組同仁都很幫助他。





如今成為影帝，他依舊透露「我是個沒自信的人」，直到接觸表演後，將一部份的自我，投射到角色裡，才讓他覺得「原來我也能帶給別人能量」，更因許多職場經驗，讓他更能成就每個角色。



