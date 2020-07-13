邱凱偉為戲大方露屁股蛋　擔心「洩毒氣」害李維維笑場

新戲《羅雀高飛》描述一個平凡女子勵志成為「藥膳女醫」的故事，由Darren邱凱偉、林艾璇（大元）、李維維等擔綱演出。劇中大元飾演平凡少女「羅雀」，父親自幼意外身亡，長大後因母親病逝勵志成為一位女醫濟世助人，進而到中藥行當學徒，而邱凱偉飾演的「林家駿」就是中藥行少爺，陰錯陽差愛上古靈精怪的「羅雀」，而李維維則飾演自幼由林家扶養長大的童養媳「陳淑敏」，三人展開一段令人揪心的故事。



▲邱凱偉（左）坦言不怕露。（圖 / 三立提供） 《羅雀高飛》目前開拍歷時2個多月，經過台語老師、導演的嚴格要求，大元、李維維的台語程度大幅進步，李維維更被導演稱讚將近「幾霸昏」，給大元累積不少壓力。邱凱偉及李維維是多年來的老搭檔，雖然這次李維維愛不到邱凱偉，但劇中兩人仍有不少對手戲，其中有一場戲是邱凱偉這位林家大少爺闖禍屁股挨棍，事後李維維要幫他的屁股擦藥。這場戲邱凱偉大方露出「屁股蛋」，他表示自己沒在怕露的，唯一只怕自己不小心放屁，會害李維維笑場，邱凱偉更開玩笑說：「這是第一次露屁股蛋，以前都露前面的！」惹得全場一陣大笑，他趕緊解釋：「是上半身啦！」



▲邱凱偉（左）表示除了老婆之外，李維維是第二個摸過他屁股的女人了。（圖 / 三立提供） 邱凱偉在劇中獻出了屁股的「第一次」，李維維也笑說自己也是「第一次」幫男人擦屁股，兩人分享當天拍攝時，邱凱偉以為挨棍後會是阿嬤幫忙擦藥，結果導演竟然安排李維維，當下還是有一點錯愕，但因為是「舊情人」，邱凱偉表示：「是李維維所以滿安心的！」他立馬問李維維觸感怎麼樣？李維維面不改色調侃「好像比以前胖了一點」，後來才又補充「滿翹、滿彈，保養得不錯。」邱凱偉表示除了老婆之外，李維維是第二個摸過他屁股的女人了。



