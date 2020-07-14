受疫情影響無法出國　林予晞意外發現台灣美的地方

演員林予晞亮麗的外型，就像鄰家大姊姊，親切、甜美、讓人感到容易親近。目前也同時斜槓影像、文字創作者，多種面向的她讓人印象深刻，「攝影對我來說，是一種很自然的存在，可能是寂寞的關係，想證明我來過這個地方。當看到有感覺的景象、場合，我就會利用相機記錄，尤其黑白的呈現，更能看到細膩的紋路、表情，所以我也特別鍾愛黑白的攝影方式。」



▲林予晞受疫情影響，很多戲劇安排被延後或取消。（圖 / 潮旅CiAO提供） 受疫情影響，很多戲劇安排被延後或取消，這幾個月林予晞，主要都是在做文字及攝影的工作。而新開的文字專欄每兩周就要產出一篇文章，對她來說其實是一個很大的挑戰，「因為刊在報紙上的文章，和在網路上寫字抒發心情的文字是截然不同的，所以需要花很多的心思去準備，反反覆覆地瀏覽，也要相對的謹慎。」她笑說，也許可以加入雜誌編輯的行列；又自謙地說，自己功力還不夠。



▲林予晞曾是空服員。（圖 / 潮旅CiAO提供） 過去，飛行是人人稱羨的夢幻工作，可以到世界的各個角落駐足，但因為健康因素而放棄了空服員的工作，現在旅行對她而言，反倒更可以享受其中。「以往因工作飛到不同的地方，其實待的時間不長，不太可能好好地感受那個地方的美。現在因為疫情而不能飛出國，但反而發現台灣有很多很美很值得探訪的地方。像之前我和幾個朋友一起租了車到忘憂森林，那邊真的很美，而且一行人玩得很開心，也花不到什麼錢，真的很有價值！」



▲林予晞發現台灣美的地方。（圖 / 潮旅CiAO提供）