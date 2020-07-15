怪物男孩唱出心聲　鄧紫棋累喊：在台上都覺得別人討厭我

歌手鄧紫棋將角逐今年金曲獎歌后，收到入圍消息後她激動表示《摩天動物園》是當自己專輯製作人的第一張作品，坦言去年離開前公司時，經歷了人生中最大的衝擊，近來她上選秀節目《明日之子樂團季》時，聽到一位怪物男孩的自彈自唱後，竟淚灑現場。





年僅18歲的怪物男孩沈鉦博這次帶來電台司令的夯曲《Creep》，他因臉上有一塊胎記，六歲時走在路上，被小孩說是怪物，坦言這段經歷對自己有很大影響，因此把自己分為兩個人格，一個是單純少年，一個是黑暗怪物，是在接觸音樂後，才讓自己逐漸有自信。



▲沈鉦博演唱電台司令的夯曲《Creep》。（圖／WeTV提供） 「他剛剛在表演的時候，我一度很想哭，我到現在還是很想哭」，沈鉦博的歌聲和故事唱哭鄧紫棋，「心裡面能感受到沈鉦博不能對世界說的孤單，以及沒人明白自己的感受」。





鄧紫棋還忍不住哽咽：「自我不是覺得自己很厲害，而是覺得我融入不了這個世界，所以我不想理他們，做我自己。」坦言有時候自我不是因為自大，而是不舒服。





鄧紫棋透露：「有一段時間經常在意別人怎麼看我，就連站在舞台上，都覺得別人討厭我，不想見到我，所有的人好像對我有偏見！」坦言把最自信的一面呈現在舞台，大家不想看也不想聽，是一種被拒絕的感受，認為自己現在已經熬過來。如今再回頭看這些經歷，鄧紫棋充滿感謝，盼能藉由自己的歌，「鼓勵聽我歌的人，不要活在別人的眼光裡。」（編輯：侯家瑜）



